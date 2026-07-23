Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής

Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους στις Πανελλήνιες 2026 και μελλοντικούς φοιτητές καθώς το πρωί της Πέμπτης (23/7) και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναρτήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματά τους

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων, είτε μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική εφαρμογή.

Για τα αποτελέσματα των Σχολών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων (https://diek.it.minedu.gov.gr/site/index) από την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 π.μ. μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.