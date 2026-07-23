Βορίδης: Δεν μπορώ να σχολιάσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι beyond – Τι είπε για Σαλμά και Γεωργιάδη

Ο Μάκης Βορίδης σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης, αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Μάριου Σαλμά και του Άδωνι Γεωργιάδη και σχολίασε όσα έγιναν στη Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Δεν μπορώ να σχολιάσω την κα Κωνσταντοπούλου, είναι beyond. Δεν μπορεί να υπάρξει σχόλιο. Αυτό που έχει αποκαλύψει, οι σκοτεινές διαδρομές είναι υποθέτω, όπως το άκουσα από τον κύριο Καραθανασόπουλο στη Βουλή το εξής: Έκανε ο κύριος Καραθανασόπουλος μια διαδικαστική ερώτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά. Και του είπε: Θα κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση; Αυτό είναι η υπόγεια διαδρομή», είπε ο Μάκης Βορίδης σε συνέντευξή του στο Action 24.
Ο Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι, το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Αριστεράς
«Να ανοίξει η υπόθεση επειδή έχει στείλει ένα SMS ο Άδωνις; Κατάλαβα ότι το ένα ήταν για έναν μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε και ήταν προστατευόμενος και δεχόταν πίεση. Μάλιστα, έχουν υπάρξει δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει ανακρίβειες και ψεύδη εις βάρος του Άδωνι και άλλων, και αυτός δεν το έκανε. Ο Άδωνις κάποια στιγμή έδωσε κάποια βεβαίωση σε μια άλλη δίκη. Από αυτό γιατί γεννιέται ζήτημα να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis; Για να καταλάβω το επιχείρημα…», είπε ο κ. Βορίδης.
«Ο Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι. Έχουν πάει στα δικαστήρια, αντιδικούν» επεσήμανε.
«Να δούμε την ουσία. Έχει ουσία το πράγμα αυτό; Το δεύτερο ήταν ότι ο Άδωνις είχε ζητήσει από μια φαρμακευτική εταιρεία να δώσει κάποια διαφήμιση σε κάποια εταιρεία. Μη μου πείτε ότι ο Άδωνις έχει πρόβλημα να βγαίνει. Ένα πρόβλημα που δεν έχει ο Άδωνις είναι να βγαίνει. Όποιος ανασύρει την υπόθεση της Novartis, κάνει ένα μεγάλο σφάλμα. Είναι προσβολή. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Οι άνθρωποι που κατέθεσαν με τις κουκούλες καταδικάστηκαν για ψευδορκία. Όλη η υπόθεση βασίστηκε σε αυτές τις καταθέσεις και καταδικάστηκαν» περιέγραψε.
«Τι να περιμένει κανείς από την αριστερή αντιπολίτευση; Η Αριστερά κάνει μια μηδενιστική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η ουρά της Αριστεράς, ελπίζοντας ότι κάτι θα πάρει εκλογικά. Κάθεται και συντάσσεται με αυτόν τον ισχυρισμό, από τη στιγμή που άνθρωποι δικοί του άνθρωποι, ο Βενιζέλος ήταν μέσα στους συνηγόρους της Novartis. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τότε, ως υπουργός, ήταν στην υπόθεση της Novartis. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ» σχολίασε.