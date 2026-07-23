Βορίδης: Δεν μπορώ να σχολιάσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι beyond – Τι είπε για Σαλμά και Γεωργιάδη

Ο Μάκης Βορίδης σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης, αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Μάριου Σαλμά και του Άδωνι Γεωργιάδη και σχολίασε όσα έγιναν στη Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω την κα Κωνσταντοπούλου, είναι beyond. Δεν μπορεί να υπάρξει σχόλιο. Αυτό που έχει αποκαλύψει, οι σκοτεινές διαδρομές είναι υποθέτω, όπως το άκουσα από τον κύριο Καραθανασόπουλο στη Βουλή το εξής: Έκανε ο κύριος Καραθανασόπουλος μια διαδικαστική ερώτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά. Και του είπε: Θα κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση; Αυτό είναι η υπόγεια διαδρομή», είπε ο Μάκης Βορίδης σε συνέντευξή του στο Action 24.