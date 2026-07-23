Μανίλα: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ των Ρούμπιο και Λαβρόφ – Στο τραπέζι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια κρίσιμη διπλωματική συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN στις Φιλιππίνες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ εξέτασαν τις προοπτικές αναβίωσης των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, την ώρα που η διεθνής προσοχή παραμένει αποσπασμένη από την έξαρση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι συνομιλίες στη Μανίλα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρείχε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα.

«Συζήτησαν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Την Τετάρτη, ο Ρούμπιο είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους στη Μανίλα ότι σχεδίαζε να θέσει το ζήτημα της σύγκρουσης στην Ουκρανία στον Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στο να διαδραματίσουν ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης «εάν παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία».

Αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες αυτές «έχουν κάπως ατονήσει τους τελευταίους μήνες», αλλά τόνισε ότι η συνάντηση θα διερευνήσει εάν υπάρχει ευκαιρία ανανέωσης των συνομιλιών.

«Πρέπει να έχουμε σχέση με τη ρωσική κυβέρνηση, παρόλο που έχουμε περιοχές διαφωνίας», δήλωσε ο Ρούμπιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο.

Οι προειδοποιήσεις της Μόσχας

Αν και ο Σεργκέι Λαβρόφ αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε στον Ρούμπιο «το απαράδεκτο του περαιτέρω εξοπλισμού» της Ουκρανίας και «τις αποσταθεροποιητικές πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συνεχίζουν να επιδιώκουν μια “στρατηγική ήττα” για τη Ρωσία».

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι ο Λαβρόφ επανέλαβε την ετοιμότητα της Ρωσίας για «πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης» και τη δέσμευση στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα το προηγούμενο έτος.

Ο Λαβρόφ, μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι θα ρωτούσε τον Ρούμπιο σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ που προέβλεπαν ότι μια διευθέτηση πλησιάζει.

Εκτός από την Ουκρανία, οι δύο υπουργοί συζήτησαν «την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο», την επανέναρξη των επαφών μεταξύ της NASA και της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, καθώς και τη λειτουργία των πρεσβειών και στις δύο πλευρές.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι θα χρησιμοποιούσε τη συνάντηση για να βρει και άλλους τομείς ενδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.