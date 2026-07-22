Συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ στη Μανίλα: «Θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση» – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε τροχιά απευθείας διπλωματικής επαφής βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ρωσία, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ετοιμάζονται να συναντηθούν στη Μανίλα.

Η επικείμενη τετ-α-τετ συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο τις φλέγουσες γεωπολιτικές κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η επιβεβαίωση Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο, στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα, την Πέμπτη.

«Η συνάντηση θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Είναι καλό να κάνουμε ερωτήσεις και να παίρνουμε απαντήσεις», ανέφερε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Το πράσινο φως από το Κρεμλίνο και η στάση Ρούμπιο

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει από τη Δευτέρα ότι θα καλωσόριζε τις επαφές μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Μανίλα αυτή την εβδομάδα, όπου συγκεντρώνονται τα μέλη της ASEAN.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στη Μανίλα από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα ήταν έτοιμος να συναντήσει τον Λαβρόφ στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν ήταν βέβαιος αν μια τέτοια συνάντηση είχε οριστικοποιηθεί.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα ήταν υπέρ της συνάντησης των δύο επικεφαλής της διπλωματίας.

«Οι επαφές μέσω των υπουργείων εξωτερικών και των διπλωματικών διαύλων είναι φυσικά ως επί το πλείστον τεχνικής φύσης, αλλά εάν υπήρχε επαφή σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, ασφαλώς θα την καλωσορίζαμε», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε αργότερα τη Δευτέρα στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA ότι οι αξιωματούχοι εργάζονταν για τη διοργάνωση μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Λαβρόφ και του Ρούμπιο στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN.