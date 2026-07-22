«Εισβολή» ακρίδων» σε θέατρα, βεράντες, κήπους, δρόμους και… παραλίες – Τι λένε στο enikos.gr εντομολόγοι

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Από τις 10 πληγές του Φαραώ η 8η, ήταν η εισβολή των ακρίδων. Σκοτείνιασε η γη της Αιγύπτου από τα σμήνη των ακρίδων που κατέφαγαν τη βλάστηση και τους καρπούς που είχαν απομείνει από την πληγή του χαλαζιού (την 7η από τις πληγές του Φαραώ).

Και μπορεί στη χώρα μας να μην έχουμε επέλαση από σμήνη ακρίδων, φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στην Αφρική, έχουμε ωστόσο καταγραφές μεγάλων πληθυσμών ακρίδων στα αστικά κέντρα σε Δράμα, Σέρρες, Θάσο, Γρεβενά και Άργος.

Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι τις τελευταίες ημέρες οι ακρίδες έχουν γίνει… πρωταγωνίστριες στην καθημερινότητα των κατοίκων της Καβάλας. Από αυλές, μπαλκόνια και κήπους μέχρι πεζοδρόμια, δρόμους και παραλίες, οι εικόνες με τα έντομα να εμφανίζονται κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες είναι πλέον συχνές…

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στις Σέρρες και στο Κιλκίς οι ακρίδες πάνε… θέατρο!

Τάσος Ιορδανίδης-Θάλεια Ματίκα: Όταν μια ακρίδα έγινε… συμπρωταγωνίστρια στο Κιλκίς – Σπαρταριστό βίντεο

Μια ακρίδα εισέβαλε αιφνιδιαστικά στη σκηνή κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο Κιλκίς.

Οι ηθοποιοί Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα διαχειρίστηκαν το περιστατικό με χιούμορ, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Τι λένε στο enikos.gr εντομολόγοι του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

Οι εντομολόγοι εξηγούν ότι οι εξάρσεις στους πληθυσμούς των ακρίδων δεν είναι πρωτοφανείς.

Όπως εξήγησε στο enikos.gr ο Παναγιώτης Μυλωνάς, Εντομολόγος και Διευθυντής του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ο οποίος σήμερα Τετάρτη θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «ο συνδυασμός ενός σχετικά ήπιου χειμώνα, των βροχοπτώσεων της άνοιξης και των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εκκόλαψη των αυγών και την ταχεία ανάπτυξη των πληθυσμών τους.

Οι ακρίδες εναποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος, κυρίως σε ξηρές και ακαλλιέργητες εκτάσεις, και ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο μέσα σε περίπου έναν μήνα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Σε περιόδους όπου η επιβίωση των αυγών είναι μεγάλη, ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί αισθητά….».

Επιπροσθέτως ο κύριος Μυλωνάς τόνισε ότι υπάρχουν πάνω από 400 είδη ακρίδων στην Ελλάδα, ωστόσο δυο είδη είναι τα επικρατέστερα, αυτό της ιταλικής ακρίδας και αυτό της μαροκινής ακρίδας (αμφότερα δεν έλκουν τα ονόματά τους από τις συγκεκριμένες χώρες).

Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο

Όπως δήλωσε στο enikos.gr o Εντομολόγος, Ερευνητής του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Δημήτρης Παπαχρήστου «οι ακριδοκτονίες γίνονται με ψεκασμούς».

Ο περιορισμός του φαινομένου μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο κατά την περίοδο του Μαρτίου, πριν από την εκκόλαψη των αυγών, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στις φωλιές τους.

Ωστόσο ο χρόνος ζωής αυτών των εντόμων είναι συγκεκριμένος και προκαθορισμένος. Υπολογίζεται ότι σε περίπου έναν μήνα από σήμερα, γύρω στις 20 Αυγούστου, ο πληθυσμός των ακρίδων θα παρουσιάσει αισθητή και κατακόρυφη μείωση, έως ότου ελαχιστοποιηθεί πλήρως.

Υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο;

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι οι ακρίδες δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Δεν τσιμπούν, δεν μεταδίδουν ασθένειες και δεν είναι δηλητηριώδεις.

Ο βασικός κίνδυνος αφορά τη γεωργική παραγωγή, καθώς μεγάλοι πληθυσμοί μπορούν να καταναλώσουν φύλλα, χόρτα και καλλιέργειες, προκαλώντας οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς, ιδιαίτερα εάν το φαινόμενο διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.