Σέρρες: «Απρόσκλητες» ακρίδες… σε θεατρική παράσταση – Τα βίντεο με τις ξεκαρδιστικές αντιδράσεις των ηθοποιών

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Lifestyle

Σέρρες, Θεατρική παράσταση, ακρίδες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιπτάμενες ακρίδες εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά πάνω στη σκηνή, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η παράσταση «Κατά Φαντασίαν Ασθενής».
  • Οι ηθοποιοί αντιμετώπισαν το απρόοπτο με ψυχραιμία, χιούμορ και αυτοσχεδιασμό, συνεχίζοντας την παράσταση μπροστά στους θεατές.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση μιας ακρίδας σε άλλη θεατρική παράσταση στις Σέρρες, με πρωταγωνιστές τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ασυνήθιστη εμπειρία έζησαν οι ηθοποιοί και οι θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» στο ανοιχτό θέατρο των Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ακρίδες εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά πάνω στη σκηνή, προκαλώντας αρχικά έκπληξη στους συντελεστές και στο κοινό.

@serrealismos«Κατά Φαντασίαν Ασθενής» Ιπτάμενες ακρίδες, πολύ γέλιο & ξαφνική μπόρα έδωσαν ρεσιτάλ αυτοσχεδιασμού στις Σέρρες! Συγχαρητήρια σε όλους! (Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η παράσταση😅🌧️!)♬ πρωτότυπος ήχος – Serrealismos

Οι ηθοποιοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αντιμετώπισαν το απρόοπτο με χιούμορ. Παράλληλα, αξιοποίησαν τον αυτοσχεδιασμό, εντάσσοντας την παρουσία τους στη ροή της παράστασης.

@manafi.a Μονο στις Σερρες εχουν μεταλλαχθει οι ακριδες; #fy #fyp #forupage #parhenachorozidou#viral ♬ Funny – Gold-Tiger

Ανάλογο περιστατικό σε άλλη παράσταση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση μιας ακόμη «απρόσκλητης» ακρίδας σε θεατρική σκηνή του Κιλκίς. Το έντομο είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», στην οποία πρωταγωνιστούν η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν αντιμετωπίσει και εκείνο το περιστατικό με χιούμορ, προσαρμόζοντας τις αντιδράσεις τους στην απρόβλεπτη παρουσία του εντόμου πάνω στη σκηνή.

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