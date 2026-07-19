Σέρρες: «Απρόσκλητες» ακρίδες… σε θεατρική παράσταση – Τα βίντεο με τις ξεκαρδιστικές αντιδράσεις των ηθοποιών

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Μια ασυνήθιστη εμπειρία έζησαν οι ηθοποιοί και οι θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» στο ανοιχτό θέατρο των Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ακρίδες εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά πάνω στη σκηνή, προκαλώντας αρχικά έκπληξη στους συντελεστές και στο κοινό.

Οι ηθοποιοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αντιμετώπισαν το απρόοπτο με χιούμορ. Παράλληλα, αξιοποίησαν τον αυτοσχεδιασμό, εντάσσοντας την παρουσία τους στη ροή της παράστασης.

Ανάλογο περιστατικό σε άλλη παράσταση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση μιας ακόμη «απρόσκλητης» ακρίδας σε θεατρική σκηνή του Κιλκίς. Το έντομο είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», στην οποία πρωταγωνιστούν η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν αντιμετωπίσει και εκείνο το περιστατικό με χιούμορ, προσαρμόζοντας τις αντιδράσεις τους στην απρόβλεπτη παρουσία του εντόμου πάνω στη σκηνή.