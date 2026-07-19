Λάρισα: Ναυαγοσώστες έσωσαν 46χρονη από πνιγμό στο Στόμιο – Στιγμές αγωνίας στην παραλία

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στην παραλία Στομίου, στη Λάρισα, όταν μία 46χρονη γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί και την έσωσαν ναυαγοσώστες.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, το σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όταν η 46χρονη, που κολυμπούσε στα βαθιά, κινδύνευσε να πνιγεί και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Άμεσα ανταποκρίθηκαν δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι βούτηξαν στη θάλασσα, έβγαλαν την 46χρονη στη στεριά και της έκαναν τεχνητές αναπνοές.

Οι δύο ναυαγοσώστες, Κωνσταντίνος Σκαφιδάς και Αικατερίνη Αθανασούλα, τοποθέτησαν σε πλάγια θέση την 46χρονη, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της. Εκαναν ΚΑΡΠΑ και χρήση AMBU (Αυτόματος Σάκος Αναζωογόνησης / BVM) κι έτσι, ευτυχώς, κατάφεραν να επαναφέρουν την 46χρονη.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.