ΕΛ.Α.Σ.: Ολοκληρώθηκε η οργανωτική δομή με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

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Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, του κεντρικού καθοδηγητικού οργάνου της.

Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τα μέλη της Επιτροπής: