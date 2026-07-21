Πήλιο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Νεοχώρι – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

Η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Νεοχώρι Πηλίου δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ η Πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσής της.

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Συλλήψεις από την Πυροσβεστική
Πηγή:Pixabay
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
  • Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, με 48 πυροσβέστες και 13 οχήματα στο σημείο. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας για τυχόν αναζωπυρώσεις.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε όταν έφτασε σε καθαρισμένες αγροτικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πορεία της και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της.

Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή

Στο σημείο παραμένουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Το έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο εμπρησμού, λόγω της ώρας κατά την οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή για την οποία είχε προβλεφθεί υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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