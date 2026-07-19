Νέα Υόρκη: Δεύτερος νεκρός από τη νόσο των Λεγεωνάριων στο Άπερ Ιστ Σάιντ

Ένας δεύτερος άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη νόσο των Λεγεωνάριων που συνδέεται με την επιδημική έξαρση στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης. Ο πρώτος θάνατος είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή, αναφέρει το CBS.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε ότι ένας ακόμη Νεοϋορκέζος έχασε τη ζωή του από τη νόσο των Λεγεωνάριων στο Άπερ Ιστ Σάιντ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επίτροπος Υγείας της πόλης, δρ Άλιστερ Φ. Μάρτιν.

Σύμφωνα με το Τμήμα Υγείας της Νέας Υόρκης, μέχρι το Σάββατο είχαν καταγραφεί 72 κρούσματα που συνδέονται με την έξαρση. Από αυτά, δύο ασθενείς κατέληξαν, εννέα νοσηλεύονται, 50 έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ 11 δεν χρειάστηκε να εισαχθούν στο νοσοκομείο.

Πιθανότατα εξαλείφθηκε η πηγή της μόλυνσης

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η πηγή της επιδημίας έχει πιθανότατα εξαλειφθεί.

Σύμφωνα με το Τμήμα Υγείας, από τις 8 Ιουλίου και μετά καταγράφεται απότομη μείωση των νέων περιστατικών.

«Η επιθετική στρατηγική μας με ελέγχους, επιβολή μέτρων και απολύμανση φαίνεται ότι σταμάτησε την πηγή της έκθεσης», δήλωσε ο δρ Μάρτιν.

Επειδή τα κρούσματα εντοπίστηκαν στις ταχυδρομικές ζώνες 10128, 10028 και 10075, οι αρχές εκτιμούν ότι η μετάδοση γινόταν μέσω σταγονιδίων νερού που περιείχαν το βακτήριο Legionella και προέρχονταν από πύργο ψύξης στην περιοχή.

Σχεδόν 200 πύργοι ψύξης ελέγχθηκαν στις πληγείσες περιοχές και 76 βρέθηκαν θετικοί στο βακτήριο. Ωστόσο, οι καλλιέργειες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν ζωντανά βακτήρια σε αυτούς τους πύργους.

Όλα τα κτίρια ολοκλήρωσαν τις υποχρεωτικές εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες περιλάμβαναν άδειασμα, καθαρισμό και απολύμανση των πύργων ψύξης, δηλαδή των εγκαταστάσεων που αποτελούν μέρος των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού σε μεγάλα κτίρια.

Οι αρχές καλούν όσους ζουν ή εργάζονται στην περιοχή να επικοινωνήσουν με γιατρό εάν εμφανίσουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη.

Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων

Η επιδημική έξαρση της νόσου των Λεγεωνάριων, μιας μορφής πνευμονίας που προκαλείται από την εισπνοή σταγονιδίων νερού τα οποία περιέχουν το βακτήριο Legionella, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 3 Ιουλίου.

Οι υγειονομικές αρχές διευκρινίζουν ότι το βακτήριο δεν μεταδίδεται μέσω του υδραυλικού δικτύου των κτιρίων και ότι οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το νερό της βρύσης και τα κλιματιστικά τους.

Η νόσος αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Αν όμως δεν θεραπευτεί, μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.