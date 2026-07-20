Τραμπ: «Χτυπήσαμε πολύ σκληρά απόψε το Ιράν» – Νέα ένταση μετά τις αναφορές για τρεις νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς

«Πολύ σκληρά» πλήγματα κατά του Ιράν δήλωσε ότι συνεχίζουν οι ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντάς τα με τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη σε προάστιο της Νέας Υόρκης.