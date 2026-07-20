Στενά του Ορμούζ: Φλεγόμενο πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν – Συναγερμός στις Αρχές

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς τη Δευτέρα σε πλοίο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό περίπου 8 ναυτικά μίλια (14,8 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Κουμζάρ του Ομάν, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες από επαληθευμένη πηγή, ένα πλοίο βρισκόταν σε κατάσταση πυρκαγιάς.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμη επαληθευτεί, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, το πλήρωμα ή την έκταση των ζημιών.