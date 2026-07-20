ICE: Υποχρεωτικές κάμερες σώματος στους πράκτορες μετά τα περιστατικά πυροβολισμών

Η ICE θα απαιτεί πλέον από τα στελέχη της να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία κάμερα σώματος κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων, μετά τα πρόσφατα περιστατικά πυροβολισμών και θανάτων μεταναστών από πράκτορές της, ανακοίνωσε ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν.

Οι κάμερες «απαλλάσσουν περισσότερους πράκτορες απ’ όσους καταδικάζουν και θέλω όλοι να φορούν κάμερες σώματος επειδή θέλω ο αμερικανικός λαός να βλέπει τι είδαν εκείνοι όταν ανέλαβαν δράση», είπε ο Χόμαν στην εκπομπή Fox & Friends Weekend.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες, στο Τέξας και το Μέιν, στους οποίους είχαν κάνει σήμα να σταματήσουν τα οχήματά τους για έλεγχο. Δεν υπάρχουν πλάνα από κάμερες σώματος των μελών της ICE που ενεπλάκησαν σε αυτά τα συμβάντα.

Σε άλλη συνέντευξη στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, ο Χόμαν δήλωσε ότι τα χρήματα για τις κάμερες είχαν καθυστερήσει κατά τη διάρκεια της μερικής αναστολής λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών νωρίτερα φέτος. «Οι κάμερες έχουν αγοραστεί» και «οι εκπαιδευτές εκπαιδεύονται για την ανάπτυξή τους σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Η τακτική της υπηρεσίας μπήκε το μικροσκόπιο τις τελευταίες ημέρες, αφού ένας πράκτοράς της της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν Κολομβιανό στην πόλη Μπίντεφορντ του Μέιν, στις 13 Ιουλίου. Έξι ημέρες νωρίτερα, ένας άλλος πράκτορας σκότωσε έναν Μεξικανό στο Χιούστον.

Ο Χόμαν ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η υπηρεσία θα διακόψει προσωρινά τους οδικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, για να επανεξετάσει τη διαδικασία που ακολουθείται. Μέσα σε 24 ώρες ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ διέταξε την ICE να συνεχίσει αυτούς τους ελέγχους.

Τα συμβάντα στο Μέιν και το Χιούστον πυροδότησαν διαμαρτυρίες αλλά και ερωτηματικά για την έλλειψη καμερών σώματος. Η ICE είχε ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2024 και τότε εφοδιάστηκαν με κάμερες τα μέλη της σε πέντε πόλεις, τη Βαλτιμόρη, το Μπάφαλο, το Ντιτρόιτ, τη Φιλαδέλφεια και την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ όμως πέρυσι φρέναρε αυτό το πρόγραμμα, προτρέποντας το Κογκρέσο να περικόψει τη χρηματοδότησή του κατά 75%, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, μετά τις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεσότα, η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ είπε ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα «καθώς θα γίνονται διαθέσιμα τα κονδύλια».

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί και σκοτωθεί σε επιχειρήσεις της ICE από τον Ιανουάριο του 2025.