Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σχέση του Αντίνοου με την Πηνελόπη είναι μια ιστορία αγάπης»

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Μια διαφορετική ερμηνεία για τον χαρακτήρα του Αντίνοου στην ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, υποστηρίζοντας ότι ο διαβόητος μνηστήρας της Πηνελόπης δεν είναι τελικά ο «κακός» της ιστορίας.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, ο 40χρονος ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ τη σχέση του Αντίνοου με την Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ.

«Δεν νομίζω ότι είναι πραγματικά ο κακός. Είναι απλώς… μια ιστορία αγάπης!», είπε γελώντας.

«Η Πηνελόπη περιμένει απλώς να μεγαλώσει ο Αντίνοος»

Στην ταινία, η Χάθαγουεϊ ενσαρκώνει τη βασίλισσα Πηνελόπη, η οποία περιμένει στην Ιθάκη την επιστροφή του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον.

Ο Πάτινσον υποδύεται τον Αντίνοο, τον πιο αλαζονικό από τους μνηστήρες που διεκδικούν τον θρόνο όσο ο Οδυσσέας απουσιάζει, με τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα και της Πηνελόπης (Τομ Χόλαντ), να προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Ερωτηθείς πώς βλέπει τη σχέση του Αντίνοου με την Πηνελόπη, ο ηθοποιός απάντησε αστειευόμενος:

«Η Πηνελόπη απλώς περιμένει να μεγαλώσει λίγο ακόμη ο Αντίνοος».

«Μου αρέσει να ξεπερνώ τις προσδοκίες»

Ο Πάτινσον δήλωσε επίσης ότι απολαμβάνει να υποδύεται αμφιλεγόμενους χαρακτήρες, όπως θα κάνει και στην επερχόμενη ταινία «Dune: Part Three».

«Μου αρέσει να κρατάω χαμηλές τις προσδοκίες του κόσμου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Να υπόσχομαι λίγα και να παραδίδω περισσότερα. Αυτό είναι το μότο μου», είπε.

Τα κοινά γυρίσματα με τη Ζεντάγια

Ο Βρετανός ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τη Ζεντάγια, με την οποία εμφανίζεται σε τρεις ταινίες μέσα στο 2026: «The Drama», «The Odyssey» και το «Dune: Part Three».

«Είναι η καλύτερη. Είναι τόσο σπουδαία ηθοποιός», δήλωσε.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Έλιοτ Πέιτζ, Μία Γκοθ, Τζον Λεγκουιζάμο, Τζον Μπέρνθαλ, Σαμάνθα Μόρτον, Μπένι Σάφντι και Τράβις Σκοτ, σημείωσε πρόσφατα το τρίτο μεγαλύτερο άνοιγμα εισπράξεων στις ΗΠΑ για το 2026.