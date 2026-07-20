Πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

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Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής της εθνικής Αγγλίας, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο τετάρτου σταδίου.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του τη Δευτέρα, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιανουάριο είχε γνωστοποιήσει πως είχε διαγνωστεί με προχωρημένη μορφή καρκίνου και είχε ξεκινήσει θεραπεία.

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έδινε μάχη με τον καρκίνο και βρισκόταν δίπλα στη σύζυγο και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας

Ο Κίγκαν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Αγωνίστηκε σε σχεδόν 750 αγώνες συλλόγων, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών και δύο Κύπελλα UEFA με τη Λίβερπουλ.

Με τη φανέλα του Αμβούργου κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας, ενώ αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας (Ballon d’Or) δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979.

Με την εθνική Αγγλίας κατέγραψε 63 συμμετοχές και 21 γκολ.

Η επιτυχημένη πορεία στους πάγκους

Ως προπονητής ανέλαβε το 1992 τη Νιούκαστλ, την οποία κράτησε στην κατηγορία και στη συνέχεια οδήγησε στην Premier League.

Τη σεζόν 1995/96 έφτασε μία «ανάσα» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως η ομάδα του έχασε τελικά τον τίτλο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ύστερα από μία εντυπωσιακή ανατροπή στη βαθμολογία.

Αργότερα διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας από το 1999 έως το 2000, ενώ εργάστηκε επίσης στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Φούλαμ.

Το 2008 επέστρεψε συγκινητικά στη Νιούκαστλ, όμως αποχώρησε λίγους μήνες αργότερα, έπειτα από διαφωνίες με τη διοίκηση και τον τότε ιδιοκτήτη του συλλόγου, Μάικ Άσλεϊ.