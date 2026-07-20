ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΕΛ.Α.Σ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ασκεί κριτική στην ΕΛ.Α.Σ. για τις θέσεις της σχετικά με τη δημόσια παιδεία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η ΕΛ.Α.Σ. αποδέχεται τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κριτική στις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ για την δημόσια παιδεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με ανακοίνωσή του.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει ότι «ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί» και ότι «το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα».

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Κριτική στις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ για την δημόσια παιδεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με ανακοίνωσή του.

ΕΛ.Α.Σ.: Οι 5+1 παρεμβάσεις για τη δημόσια παιδεία

Σχολιάζοντας τα όσα είπε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου σε συνέντευξη Τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας: Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.

Το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα. Η Παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Μόνο το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει την ικανότητα να προσφέρει γνώση και επιστήμη κοινωνικά χρήσιμη».

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