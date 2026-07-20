Αυστραλία: Γεννήθηκαν πανομοιότυπα τετράδυμα από φυσική σύλληψη – «Οι καρδιές μας είναι γεμάτες ευγνωμοσύνη» λένε οι γονείς

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Μία 34χρονη στην Αυστραλία έφερε στον κόσμο τέσσερα πανομοιότυπα κοριτσάκια, σε μία εγκυμοσύνη που οι γιατροί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνια και υψηλού κινδύνου.

Τα βρέφη γεννήθηκαν με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, στο Βασιλικό Νοσοκομείο Γυναικών του Μπρίσμπεϊν, σύμφωνα με το BBC.

Μία εγκυμοσύνη που συμβαίνει μία φορά στα 15 εκατομμύρια

Τα κορίτσια είναι μονοζυγωτικά τετράδυμα, δηλαδή προήλθαν από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα.

Η δρ Άλεξα Μπένταλ, ειδικός στην εμβρυομητρική ιατρική και μαιευτήρας, εκτίμησε ότι παρόμοιες κυήσεις εμφανίζονται περίπου μία φορά στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες, ενώ χαρακτήρισε ακόμη πιο ασυνήθιστο το γεγονός ότι τα έμβρυα μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα.

Η ίδια περιέγραψε την εγκυμοσύνη ως «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου», με τη μητέρα να εισάγεται στο νοσοκομείο από την 25η εβδομάδα ώστε να παρακολουθείται συνεχώς.

«Λέγαμε πάντα ότι αν φτάναμε στις 28 εβδομάδες, θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι γεννήθηκαν τέσσερα όμορφα και υγιή μωρά στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε.

«Οι καρδιές μας ξεχειλίζουν από ευγνωμοσύνη»

Η Τζένιταρ Να’αμοάνα και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, είχαν ήδη τέσσερα παιδιά και, όπως ανέφερε το νοσοκομείο, έμειναν «απόλυτα έκπληκτοι» όταν έμαθαν ότι περίμεναν τετράδυμα.

Τα νεογέννητα πήραν τα ονόματα Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Άλεξα, με το τελευταίο να αποτελεί φόρο τιμής στη γιατρό που παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη από την πρώτη στιγμή.

Η μητέρα δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν τις «καρδιές τους γεμάτες ευγνωμοσύνη» μετά τη γέννηση των παιδιών τους.

Θα παραμείνουν στη μονάδα νεογνών

Τα τέσσερα κοριτσάκια θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών μέχρι να φτάσουν στο φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι προς το παρόν εξελίσσονται πολύ καλά.

Η οικογένεια έχει πλέον συνολικά οκτώ παιδιά, ηλικίας από ενός έως δέκα ετών. Η μητέρα δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά ενός βαν τουλάχιστον δέκα θέσεων, καθώς το υπάρχον όχημα δεν επαρκεί για τις ανάγκες της οικογένειας.

Μέχρι στιγμής, η καμπάνια έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 37.000 δολάρια Αυστραλίας σε δωρεές.

Οι γιατροί σημειώνουν ότι τα τετράδυμα από φυσική σύλληψη είναι εξαιρετικά σπάνια, με πιθανότητα περίπου μίας γέννησης ανά 700.000 τοκετούς.