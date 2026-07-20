Λάρισα: Δασική πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 23 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του δήμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ.
  • Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, και υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ.

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