Λάρισα: Δασική πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, και υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ.