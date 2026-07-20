Λάρισα: Δασική πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λάρισας.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, και υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ.
Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026