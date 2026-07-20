Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα συνδράμουν και εναέριες δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.