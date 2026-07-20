Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα συνδράμουν και εναέριες δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026