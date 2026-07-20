Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, καθώς και εναέριες δυνάμεις και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εναέριες δυνάμεις καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα συνδράμουν και εναέριες δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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