Ηράκλειο: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός της 15χρονης από ανήλικες – Προσοχή, σκληρές εικόνες

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Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της 15χρονης από συνομήλικές της το βράδυ του Σαββάτου (18/7), στο Ηράκλειο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που δημοσιεύει το CRETA24 καταγράφεται η επίθεση που δέχεται η ανήλικη από τα δύο κορίτσια, στην περιοχή της οδού Εφέσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις ανήλικες είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει μεταξύ τους και είχαν κανονίσει να συναντηθούν, προκειμένου να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, καθώς η 15χρονη φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τις δύο άλλες κοπέλες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια άλλη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρότρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Δείτε το βίντεο:

Στο νοσοκομείο η 15χρονη

Μετά τον ξυλοδαρμό, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Αφού εξετάστηκε, αποχώρησε, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο.

Συνελήφθησαν 2 ανήλικες και οι γονείς τους

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη μιας 14χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μιας 15χρονης που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η 16χρονη, η οποία επίσης φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό, δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τις αρχές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, οι γονείς των άλλων δύο κοριτσιών προτίθενται να καταθέσουν μήνυση στη 15χρονη και στους γονείς της.

Οι μαθήτριες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί (Δευτέρα 20/7) στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος στις 26 Νοεμβρίου.