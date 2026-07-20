Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε 71χρονη

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγική κατάληξη είχε η παράσυρση σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη πεζής γυναίκας από τουριστικό λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Περδίκα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας, παρέσυρε την 71χρονη γυναίκα η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν συνολικά τρεις διασώστες με ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία μοτοσυκλέτα ταχείας επέμβασης.

Η προνοσοκομειακή ομάδα ξεκίνησε αμέσως τις προβλεπόμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας με ακρίβεια τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Thestival, στο σημείο πραγματοποιήθηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός, εξειδικευμένη αναζωογόνηση για τη σταθεροποίηση των ζωτικών της λειτουργιών, καθώς και πλήρης ακινητοποίησή της, ώστε να μεταφερθεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η 71χρονη διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών αλλά και του ιατρικού προσωπικού που την υποδέχθηκε, τα τραύματά της αποδείχθηκαν θανάσιμα και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση διερευνώνται πλέον από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Τροχαίας.