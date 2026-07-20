Ελένη Χατζίδου: «Διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο…» – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Instagram, ότι διαγνώστηκε με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια ξεκίνησε φυσικοθεραπείες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά.

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Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.
  • Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως «διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο…».
  • Για τον λόγο αυτό, η Ελένη Χατζίδου ξεκίνησε φυσικοθεραπείες.

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Η Ελένη Χατζίδου μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram, μοιράζεται με τους θαυμαστές της διάφορες στιγμές της ζωής της. Σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια έκανε γνωστό στους ακολούθους της στην πλατφόρμα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

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Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία από ένα κέντρο φυσικοθεραπείας που επισκέφτηκε.

Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια, έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Θυμάστε προχθές που πήγα στον ορθοπεδικό μου; Τελικά διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο, οπότε ξεκίνησα φυσικοθεραπείες… για άλλη μια φορά. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία».

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