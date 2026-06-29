Ελένη Χατζίδου: «Ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα…» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Η Ελένη Χατζίδου είχε τα γενέθλιά της την Κυριακή 28 Ιουνίου και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, μέσω μιας νέας ανάρτησης στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον εορτασμό τους στην εκπομπή της.

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Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Χατζίδου γιόρτασε τα γενέθλιά της, κάνοντας μία νέα ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
  • Στη δημοσίευσή της, η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τον εορτασμό των γενεθλίων της μέσα από την εκπομπή της.
  • Η παρουσιάστρια έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας: «Ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις».

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Τα γενέθλιά της είχε την Κυριακή 28 Ιουνίου η Ελένη Χατζίδου. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια τη Δευτέρα (29/6) έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, για αυτή την σημαντική στιγμή για την ίδια.

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Η Ελένη Χατζίδου στη δημοσίευσή της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της κάποια στιγμιότυπα από το πώς γιόρτασε τα γενέθλιά της μέσα από την εκπομπή της σήμερα.

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία; Instagram/eleni.hatzidou

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει γράψει: «Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται.

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Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις. Χρόνια μου πολλά».

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