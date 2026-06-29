Ελένη Χατζίδου: «Ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα…» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

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Τα γενέθλιά της είχε την Κυριακή 28 Ιουνίου η Ελένη Χατζίδου. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια τη Δευτέρα (29/6) έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, για αυτή την σημαντική στιγμή για την ίδια.

Η Ελένη Χατζίδου στη δημοσίευσή της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της κάποια στιγμιότυπα από το πώς γιόρτασε τα γενέθλιά της μέσα από την εκπομπή της σήμερα.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει γράψει: «Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται.

Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις. Χρόνια μου πολλά».