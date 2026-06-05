Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: «Να κοιτάξει την καριέρα της στο τραγούδι»

Ο Τριαντάφυλλος σχολίασε το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, μετά τα δημοσιεύματα για το τέλος της εκπομπής τους στο Star.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και απάντησε για το φινάλε της εκπομπής, δηλώνοντας ότι δεν την παρακολουθούσε. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι η Ελένη Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και ανέφερε ότι θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην πορεία της στο τραγούδι.

«Καλή τύχη στα παιδιά, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνουν, δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν την έβλεπα την εκπομπή. Η Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, οπότε λίγο να κοιτάξει την καριέρα της στο τραγούδι, με αγάπη το λέω. Νομίζω ότι αξίζει να κάνει κάτι», είπε ο Τριαντάφυλλος.

Η Ελένη Χατζίδου είχε σχολιάσει νωρίτερα τα δημοσιεύματα για τους τίτλους τέλους της εκπομπής της με τον Ετεοκλή Παύλου, σε δηλώσεις που έκανε στο MEGA και στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Στεναχωριέμαι γιατί 4 χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι γενικά για όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε, για όλους μας».