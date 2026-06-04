Μάγια Χβαλίνσκα: Από τα προκριματικά και το No.114 της παγκόσμιας κατάταξης, στον τελικό του Roland Garros

Η συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στο Roland Garros, καθώς επικράτησε της Ντιάνα Σνάιντερ με 7-6(4), 6-4 και εξασφάλισε την πρόκριση στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της. Η 24χρονη Πολωνή, η οποία αγωνίζεται ως qualifier, θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Μίρα Αντρέεβα.

Η Χβαλίνσκα πραγματοποίησε ακόμη μία σταθερή εμφάνιση στο Παρίσι. Η Πολωνή τενίστρια αξιοποίησε τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, κράτησε την ψυχραιμία της απέναντι στη Σνάιντερ και πήρε μία νίκη που της δίνει συνέχεια στην καλύτερη πορεία της καριέρας της σε διοργάνωση Grand Slam.

Στο πρώτο σετ, η Σνάιντερ δυσκολεύτηκε απέναντι στις δυνατές και ακριβείς επιλογές της αντιπάλου της. Η Ρωσίδα προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και ισοφάρισε σε 4-4, όμως η Χβαλίνσκα διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και κατέκτησε το σετ στο τάι μπρέικ με 7-6(4).

Στο δεύτερο σετ, η Πολωνή βρήκε το καθοριστικό μπρέικ και πήρε προβάδισμα. Η Χβαλίνσκα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και ολοκλήρωσε τη νίκη στο πρώτο της match point, με δυνατό νικητήριο forehand.

Η Μίρα Αντρέεβα είχε εξασφαλίσει νωρίτερα τη δική της παρουσία στον τελικό. Η 19χρονη Ρωσίδα, Νο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ, Νο 15 στον κόσμο, με 6-1, 6-3 και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam.

Η Αντρέεβα κυριάρχησε στο κεντρικό κορτ «Φιλίπ Σατριέ» στη μεγαλύτερη διάρκεια του ημιτελικού. Η Ρωσίδα τενίστρια κέρδισε τα εννέα από τα πρώτα δέκα γκέιμ και έθεσε από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση. Η Κόστιουκ προσπάθησε να αντιδράσει, «έσπασε» μία φορά το σερβίς της αντιπάλου της και μείωσε σε 4-3, όμως η Αντρέεβα πήρε άμεσα πίσω το break και «έκλεισε» το ματς στο σερβίς της.

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Μετά την ήττα της στον ημιτελικό του 2024 από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, η Αντρέεβα κατάφερε στη δεύτερη απόπειρά της να φτάσει μέχρι τον τελικό του Roland Garros. Το Σάββατο (6/6), η Ρωσίδα θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στη Χβαλίνσκα, η οποία συνεχίζει την πορεία-έκπληξη στο Παρίσι.