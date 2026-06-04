Ryanair: «Η Fraport Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»

Η Ryanair εξέδωσε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, Fraport Greece, «σχεδιάζει αύξηση έως και 390% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας», γεγονός που – σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία – θα καταστήσει «ένα ακόμη περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό» και θα πλήξει τον ελληνικό τουρισμό.

Η εταιρεία, με σημερινή ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η Fraport Greece έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τελών σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια τα τελευταία χρόνια και αναφέρει ότι οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν το λειτουργικό της κόστος στην ελληνική αγορά.

Η Ryanair συνδέει επίσης τις αυξήσεις των χρεώσεων με την απόφασή της να τερματίσει ορισμένες χειμερινές πτήσεις στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων, η βάση της στη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια προς και από τα Χανιά και το Ηράκλειο.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των τελών στην Καλαμάτα θα μπορούσε να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και να έχει συνέπειες στην επιβατική κίνηση, ιδιαίτερα εκτός της θερινής περιόδου.

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, οι οποίες βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και λειτουργούν προς όφελος του διαχειριστή.

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, σε δήλωση του χαρακτήρισε «απίστευτο» το ενδεχόμενο τετραπλασιασμού των τελών στην Καλαμάτα, θεωρεί τις προτεινόμενες αυξήσεις «υπερβολικές» και εκτιμά ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό της αεροπορικής κίνησης και των διαθέσιμων επιλογών για τους επιβάτες. Παράλληλα, τόνισε ότι η Καλαμάτα και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν σημαντική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να περιορίσουν την έντονη εποχικότητα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις αυξήσεις των αεροδρομιακών τελών και μεταφέρει στο σύνολό της στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ