Ryanair: «Η κυβέρνηση να σπάσει το μονοπώλιο της Fraport για να εισέλθει ο ανταγωνισμός στην ελληνική αεροπορική αγορά»

Η Ryanair εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλλει ότι η Fraport «λειτουργεί ως μονοπώλιο» και ζητά «την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ελληνική αεροπορική αγορά».

«Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομιακά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την αύξηση της επιβατικής κίνησης, του τουρισμού και της απασχόλησης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ιρλανδικής low cost εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ryanair έχει ως εξής:

«Η ανακοίνωση που εξέδωσε το μονοπώλιο της Fraport Greece στις 8 Μαΐου καταδεικνύει πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται ο γερμανικών συμφερόντων μονοπωλιακός διαχειριστής αεροδρομίων.

Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη κατά υπερβολικό ποσοστό +66% μετά την πανδημία.

Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλίσει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες τη συνετή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει κατά -75% το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, με στόχο την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, το μονοπώλιο της Fraport κράτησε για τον εαυτό του αυτή τη φορολογική μείωση, προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη του γερμανού μετόχου του. Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομιακά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την αύξηση της επιβατικής κίνησης, του τουρισμού και της απασχόλησης.

Η Ryanair επιθυμεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα — όπως κάνει και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης — αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις χρεώσεις των αεροδρομίων και μετακυλίσει τη μείωση κατά -75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της χωρητικότητας και των επενδύσεων, αντί να αυξάνονται τα κέρδη του Γερμανού μετόχου της.

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να σπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, γεγονός που θα φέρει τον αναγκαίο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά αερομεταφορών.».

Υπενθυμίζεται πως η Fraport Greece με ανακοίνωσή της χαρακτήρισε «αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές τις αιτιάσεις της ιρλανδικής εταιρείας για τις χρεώσεις», δηλώνοντας πως «οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».