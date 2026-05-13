ΟΟΣΑ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το Δ’ τρίμηνο του 2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

Αθήνα σπίτια αντικειμενικές αξίες
Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Οργανισμός.

Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον Οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Όπως σημειώνουν πηγές, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, που ανακοινώθηκαν στην περσινή ΔΕΘ και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, ενώ ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις προβλέπονται για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Η επίδοση της Ελλάδας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις στο 0,7%, όπως συμπληρώνουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικές από τις σημαντικότερες οικονομίες του πλανήτη κινήθηκαν στα αποκαλούμενα «ρηχά νερά».

Για παράδειγμα, το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και στη Γερμανία παρέμεινε στάσιμο, ενώ σε τέσσερις χώρες το εισόδημα υποχώρησε. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία, όπου η πτώση έφτασε στο -0,9% και η Γαλλία, όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του -0,2%.

Συνολικά στις χώρες της G7, δηλαδή στις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, η αύξηση ανέρχεται μόλις στο 0,1%.

Στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%, αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (0,8%) και πολύ μεγαλύτερη μεγάλων οικονομιών, όπως της Γαλλίας (0,2%), της Γερμανίας (0,6%), του Ηνωμένου Βασιλείου (0,7%) και της Ιταλίας (0,8%). Ενώ υπήρξαν χώρες, στις οποίες το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Αυστρία (-1,8%) και τη Φινλανδία (-0,7%)

