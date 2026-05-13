Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτό το κράτος παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά του

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη «χώρα που σκοτώνει τα παιδιά της» εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

«Παρότι περάσανε 3 χρόνια και σχεδόν 3 μήνες από το έγκλημα των Τεμπών, για το οποίο είναι υπόλογα και υπαίτια τα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης και πρώτα από όλα ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το κράτος αυτό υπό τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους, τις προσδοκίες τους», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συνδέοντας τα Τέμπη με τη χθεσινή τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τις δύο 17χρονες που βούτηξαν στο κενό.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι το κόμμα της με όλες του τις δυνάμεις «είναι εδώ» για «να νικήσει η ζωή, να νικήσει η νέα γενιά, η ελπίδα» και για «να μην οδηγηθεί άλλο παιδί, όπως τα κορίτσια χθες, στην Ηλιούπολη, σε μια τόσο τραγική, πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε «πυρά» κατά του πρωθυπουργού λέγοντας ότι «είναι απών, αλλά κουνάει το δάχτυλο στους βουλευτές να κάνουν μια ‘θυσία’ και να έρθουν στη Βουλή κι ας έχουν εκλογές. Την ίδια ώρα που ο ίδιος δεν δίνει το παράδειγμα, αλλά είναι ο πιο εκκωφαντικά απών πρωθυπουργός όλων των εποχών».

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση νομοθετεί στον αυτόματο» και με αφορμή το σημερινό νομοσχέδιο έκανε λόγο για «121 άρθρα και τροπολογία» που θα συζητηθούν «σε χρόνο dt», ενώ «μέσα στις διατάξεις» όπως είπε, «υπάρχουν μείζονα ζητήματα που αποτελούν και αυτοτελή, διαχρονικά σκάνδαλα». «Το θέμα των τραπεζών έτσι θα συζητηθεί;», διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας: «Οι τράπεζες αιμοδοτήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων από τον ελληνικό λαό, εξαναγκαστικά και όχι οικειοθελώς, με επιβολή της ανακεφαλαιοποίησης, και σήμερα που κερδοφορούν σκανδαλωδώς, δεν φορολογούνται. Τα υπερκέρδη τους μένουν άθικτα. Δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Γιατί; Επειδή χρωστάει η ΝΔ 540 εκατ. ευρώ;… Για να έχετε με το καλό τους τραπεζίτες και να μην κάνουν σε εσάς αναγκαστικές εκτελέσεις και κατασχέσεις, την ώρα που κυνηγάνε τον τελευταίο πολίτη για μηδαμινά χρέη. Είναι αυτό ηθικό; Είναι αυτό εκσυγχρονιστικό; Είναι αυτό φιλελεύθερο ή είναι φιλολαϊκό; Αυτό είναι η απόδειξη της απόλυτης διαφθοράς».

Επίσης, η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τα funds «απολύτως έκνομα μορφώματα, εκτός και του ευρωπαϊκού πλαισίου και του υπερ-νομοθετικού διεθνούς πλαισίου και του συνταγματικού πλαισίου».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει και αυτό αίτημα προς την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να κληθούν να καταθέσουν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρης. «Δεν θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι η αιτία να μη σχηματιστούν τα 2/5 που απαιτούνται στην επιτροπή για την κλήτευση», συμπλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.