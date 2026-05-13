Αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στη Ρόδο

Δεύτερη πρόκληση σήμερα από τους Τούρκους μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας στην Αστυπάλαια.
του Χρήστου Μαζανίτη
Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι προκλήσεις του οπλισμένου ζεύγους σημειώθηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.
Απογειώθηκαν 4 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη τα οποία προχώρησαν σε αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών.
Επιπλέον το πρωί στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ένα κατασκοπευτικό τουρκικό ATR-72.