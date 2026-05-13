Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 117-76: Άνετο 1-0 στο ΣΕΦ για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Κολοσσού Ρόδου με 117-76 στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών των πλέι οφ της Greek Basketball League.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρατάχθηκε χωρίς τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ, αλλά πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά, δημιούργησε μεγάλη διαφορά στο σκορ και έφτασε χωρίς πίεση στη νίκη.

Οι Πειραιώτες χρειάζονται πλέον ακόμη μία νίκη στη Ρόδο, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου, στις 14:30.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, ενόψει και του Final Four της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, καθώς σημείωσε 20 πόντους, πήρε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδωσε σημαντικές λύσεις στον Ολυμπιακό και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την πλευρά του Κολοσσού, ο Κένεντι ξεχώρισε με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 12 (2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοφ 20 (8/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης 17 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόρις 9 (1), Παπανικολάου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νετζήπογλου 4, Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 6 (2), Κένεντι 24 (6/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίκολς 2 (7 ασίστ), Γκαλβανίνι 7 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άκιν 2, Γκούντγουιν 10 (4/5 δίποντα), Καράμπελας (6 ασίστ), Κολοβέρος 10 (4/5 δίποντα), Πετρόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 3 (1), Κουρουπάκης 6.

Εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο με 70 πόντους για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κατέγραψε ιστορική επίδοση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ, για την πρώτη αναμέτρηση των πλέι οφ της GBL. Οι Πειραιώτες πέτυχαν 70 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά και ισοφάρισαν την καλύτερη επίδοσή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πειραιά κυριάρχησε από την αρχή της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 70-35. Ο Ολυμπιακός είχε 20/22 δίποντα στο πρώτο εικοσάλεπτο, στοιχείο που αποτύπωσε την επιθετική του αποτελεσματικότητα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Οι Πειραιώτες είχαν σημειώσει ξανά 70 πόντους σε ένα ημίχρονο στην GBL, στην εκτός έδρας νίκη τους επί της Καρδίτσας με 120-80, στις 11 Ιανουαρίου 2026. Με τη νέα επίδοση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα.