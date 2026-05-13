Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Παιδί,
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η Εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βρανδεμβούργο, της Γερμανίας. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία, εν ώρα υπηρεσίας.

Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την καταγγελία μίας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές έχουν κατασχέσει πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η προσοχή στράφηκε αμέσως στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Στην αιτιολογία της προφυλάκισης αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον Όμιλο Κλινικών του Χάφελαντ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των «τεσσάρων ματιών», της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας δύο ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης.

«Οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους», παραδέχθηκε ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου Μάικ Λεσνάου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο – Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Ε.Ε.

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος
περισσότερα
20:45 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τουρκικά ΜΜΕ: «Νέα εποχή στη θάλασσα» με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Τι επιδιώκει και πότε θα κατατεθεί

Σε μια κίνηση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης και επιχειρώντας να προσδώσει «νομικό μανδύα» σ...
20:06 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κινεζικό τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Στρατηγική κίνηση πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Ένα κινεζικό σούπερ τάνκερ, που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, δι...
19:18 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τραμπ VS Σι: Ποιος έχει το πάνω χέρι; – Πώς ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αποδυναμώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Στο Πεκίνο είναι στραμμένα βλέμματα του πλανήτη, λόγω της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κί...
18:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ιράν: «O έλεγχος των Στενών του Ορμούζ θα μας αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη» λέει η Τεχεράνη

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα πως ο έλεγχος από την Τεχεράνη των ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media