Χανιά: Nεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Περιπολικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 45 ετών, εντοπίστηκε νεκρός νωρίς σήμερα το απόγευμα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων, στο κτίριο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια της πόλης. Ο εντοπισμός του προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο άνδρας πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και στις συνθήκες του θανάτου του.

Το κτίριο των παλιών δικαστικών φυλακών παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και συχνά χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής διαμονής από άστεγους ανθρώπους. Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί ή να δρομολογηθεί κάποιο από αυτά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο – Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Ε.Ε.

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος
περισσότερα
21:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Με χτύπησαν με ένα ξύλο στο χέρι – Το έβαλα για να μη με χτυπήσουν άλλου» λέει μία εκ των τραυματιών

Φοιτητές που βίωσαν τον τρόμο στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ ...
19:50 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Το Λιμεναρχείο Πειραιά εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – «Ντελίβερι» στα νησιά του Αιγαίου

Τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πειραιά, καθώς φέροντ...
18:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Μαρτυρίες για την κατάσταση της οικογένειας που ζούσε μέσα στη βρωμιά – Άλλες 2 καταγγελίες στο παρελθόν

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατούσε στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στο Περιστέρι ...
17:44 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κολυδάς: Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας, πού θα σημειωθούν βροχές

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με βροχές, καταιγίδες και...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media