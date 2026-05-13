Χανιά: Nεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 45 ετών, εντοπίστηκε νεκρός νωρίς σήμερα το απόγευμα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων, στο κτίριο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια της πόλης. Ο εντοπισμός του προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο άνδρας πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και στις συνθήκες του θανάτου του.

Το κτίριο των παλιών δικαστικών φυλακών παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και συχνά χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής διαμονής από άστεγους ανθρώπους. Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί ή να δρομολογηθεί κάποιο από αυτά.