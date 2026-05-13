Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Με χτύπησαν με ένα ξύλο στο χέρι – Το έβαλα για να μη με χτυπήσουν άλλου» λέει μία εκ των τραυματιών

Φοιτητές που βίωσαν τον τρόμο στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ αποκαλύπτουν τα όσα έζησαν. Κάποιοι εκ των τραυματιών αναφέρουν ότι η μανία των επιτιθέμενων ήταν τέτοια που που τους χτυπούσαν με βέργες και άλλα αντικείμενα.

«Κρατούσαν λοστούς, πυρσούς, βέργες» περιέγραψε στον ΑΝΤ1, η φοιτήτρια Νομικής, Κλειώ Στίγκα. «Μ’ ένα ξύλο με χτύπησαν στο χέρι. Έβαλα στο χέρι για να μη με χτυπήσουν κάπου αλλού. Φορούσαν κράνη, είχαν και εξοπλισμό και μας επιτέθηκαν».

«Ξαφνικά μπήκαν επτά – οκτώ άτομα που φορούσαν κράνη και έπιασαν ένα παιδί που καθόταν στο παγκάκι απέναντι μας και άρχισαν να τον σέρνουν κάτω στο πάτωμα και να τον βαράνε» ανέφερε μία άλλη φοιτήτρια.

Αντιπρύτανης: Το πανεπιστήμιο είναι χώρος γνώσης και ελευθερίας

«Το πανεπιστήμιο είναι χώρος γνώσης και ελευθερίας, δεν είναι χώρος βίας», τόνισε ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Άρης Παπαγρηγορίου, ενώ ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου συνέδεσε τα επεισόδια με τις φοιτητικές εκλογές σήμερα, κάνοντας λόγο για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» ανάμεσα σε ακροαριστερές μειοψηφίες.