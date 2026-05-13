Αλέκος Συσσοβίτης: «Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο φίλους μου με απέρριψε – Εμένα αυτό μου στοίχησε πάρα πολύ»

Ελένη Φλισκουνάκη

Στο «Καλύτερα Αργά», με την Αθηναΐδα Νέγκα, ήταν καλεσμένος ο Αλέκος Συσσοβίτης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, περιέγραψε την απόρριψη που είχε βιώσει από έναν φίλο του όταν ήταν περίπου 24 ετών, η οποία παραδέχτηκε ότι του είχε στοιχήσει πάρα πολύ.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν του έχουν πει ποτέ κάτι, αν τον έχουν κριτικάρει με τρόπο που να τον τσάκισε, ο Αλέκος Συσσοβίτης απάντησε: «Θα πρέπει να το θυμηθώ, σίγουρα θα συνέβη. Ναι, και είναι η πρώτη φορά που θα το πω, αλλά μου αρέσει».

«Κάποια στιγμή, όταν ήμουν 24-25 ετών, εγώ είχα δύο κολλητούς. Όπου με την πάροδο των χρόνων, ενώ θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον, πιστεύαμε ο ένας τον άλλον, και αν θέλεις βοηθούσαμε ή εκπαιδεύαμε ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο με απέρριψε.

Με ακύρωσε και μου είπε ότι: “Ξέρεις κάτι; Εσύ δεν είσαι για εμάς”», περιέγραψε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέφερε πως: «Έδειξε μία υποτιθέμενη ανωτερότητα, μου είπε: “Εμείς είμαστε καλλιτεχνικές φύσεις. Εσύ είσαι κάτι άλλο”. Ο χρόνος απέδειξε τι και ποιος. Εμένα αυτό μου στοίχησε πάρα πολύ.

Έλα όμως που από τις πληγές μας και από τις ήττες μας μαθαίνουμε και εκεί πλάθουμε χαρακτήρα. Νομίζω ότι τελικά μου έκανε καλό. Όπως καλό μου έκανε και ο στρατός, που με τσάκισε και με γονάτισε, γιατί ήμουν κακομαθημένος αν θέλεις». 

