ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» για το Champions League

Παίζοντας σαν πρωταθλήτρια, τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της, η ΑΕΚ έμεινε όρθια στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ που «καιγόταν» για τη νίκη. Το 1-1 ανάμεσα στις δυο ομάδες, για την 5η Αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, άφησε πικρή γεύση σε αυτή του Ράζβαν Λουτσέσκου και… γλυκόπικρη σε εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς.

Κι αυτό καθώς οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν στο 73ο με τον Λούκα Γιόβιτς, είχαν δοκάρι νωρίτερα με τον Ζίνι και φάνηκε να ελέγχουν το ρυθμό. Από μία στημένη φάση, όμως, ο Ανέστης Μύθου ισοφάρισε στο 88’. Σε ένα παιχνίδι που σκόραραν δύο που ήρθαν από τον πάγκο, η ΑΕΚ διεύρυνε το αήττητο σερί της κι ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Η Ένωση μπήκε με αέρα πρωταθλήτριας αλλά η αφέλειά της λίγο έλειψε να στοιχίσει στο 14’. Από λάθος πάσα του Ντομαγκόι Βίντα, ο Τάισον τροφοδότησε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να αποκρούει το πλασέ του Σουηδού φορ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Γίρι Παβλένκα να κρατήσει το μηδέν στην εστία του, αποκρούοντας σε κόρνερ την κεφαλιά του Μπαρνάμπας Βάργκα μετά τη σέντρα του Τζέιμς Πενράις – στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Βίντα από αέρος δε βρήκε στόχο.

Διπλή χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους λίγο πριν το ημίωρο, με τον Παβλένκα να σταματάει τον Ζίνι που είχε βγει σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια θέση και τον Ζοάο Μάριο να σουτάρει, την μπάλα να κοντράρει, και να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαζαν μεγαλύτερη φρεσκάδα και διάθεση, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν μια άστοχη κεφαλιά του Γερεμέγεφ στο 33’ μετά τη σέντρα του Τάισον.

Ο Τόμας Κεντζιόρα πρόλαβε την ύστατη ώρα τον Βάργκα προτού… μπει με την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από τη συνεργασία του Λάζαρου Ρότα με τον Ραζβάν Μάριν στα δεξιά στο 35’, για να κλείσει το πρώτο μέρος με την πολύ καλή κεφαλιά του Σουαλιό Μεϊτέ, έπειτα – πάλι – από κόρνερ του Τάισον, με την μπάλα να βρίσκει την πάνω πλευρά των διχτύων της εστίας του Μπρινιόλι. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έπρεπε να παίξει πιο επιθετικά.

Και το έκανε για ένα δεκάλεπτο. Το γύρισμα του Τάισον βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι, το σουτ του Κωνσταντέλια σταμάτησε στον Ρότα ενώ η κεφαλιά του Κεντζιόρα στο πρώτο δοκάρι δε βρήκε συμπαίκτη στο πίσω, σε ένα επιθετικό κρεσέντο της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Στην απέναντι εστία, το σουτ του Ορμπελίν Πινέδα στο 55’ μετά το στρώσιμο της μπάλας από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, δε βρήκε εστία. Στο επόμενο λεπτό, οι «ασπρόμαυροι» σπατάλησαν απίθανη διπλή ευκαιρία.

Γιάννης Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ, Τάισον συνεργάστηκαν, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πλάσαρε με τον Μπρινιόλι να κάνει απίθανη επέμβαση και τον Βίντα να βάζει την κόντρα στον Γερεμέγεφ που σούταρε σε κενή εστία. Για να «απαντήσει» η ΑΕΚ με δύο κλασικές ευκαιρίες μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας. Αρχικά, ο Κοϊτά έβγαλε τον Ζίνι στην αντεπίθεση, ο Αγκολέζος «χόρεψε» τον Κεντζιόρα αλλά πλάσαρε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε δυο λεπτά μετά. Ο Κοϊτά κέρδισε το σπριντ από τον Κεντζιόρα, «τσίμπησε» την μπάλα προ του Παβλένκα αλλά βγήκε στο πλάι. Γύρισε στον Ζοάο Μάριο που σούταρε δυνατά, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.

Η ανωτερότητα της ομάδας του Νίκολιτς επιβραβεύτηκε στο 73ο λεπτό, με όλες τις αλλαγές να συνεργάζονται.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς κουβάλησε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, δίνοντας στον Μάριν, ο Ρουμάνος έβγαλε αριστερά στον Ντέρεκ Κουτέσα, εκείνος βρήκε τον Γιόβιτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής κι ο Σέρβος με ένα κοντρόλ και σουτ με το δεξί έκανε το 0-1.

Γκολ Νο21 στη σεζόν για τον πρώην άσο των Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν κι Άιντραχτ Φρανκφούρτης, μεταξύ άλλων. Ο Λουτσέσκου έριξε και δεύτερο φορ στο ματς και δικαιώθηκε.

Από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου νίκησε τον Βίντα και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 88’. Σκορ που έμελλε να είναι και το τελικό, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να μένει αήττητη για 23ο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος και να ρίχνει τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση υποδέχεται την Κυριακή (17/5, 19:30) στη φιέστα τίτλου τους «ερυθρόλευκους» ενώ την ίδια μέρα και ώρα οι «ασπρόμαυροι» φιλοξενούνται στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση ισοβαθμίας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Λουτσέσκου έχει το πλεονέκτημα.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπάμπα, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς – Κοϊτά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (75’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85’ Γιακουμάκης), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (71’ Κουτέσα), Κοϊτά (63’ Γιόβιτς), Βάργκα (46’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (83’ Μάνταλος).