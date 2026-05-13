Περιστέρι: Μαρτυρίες για την κατάσταση της οικογένειας που ζούσε μέσα στη βρωμιά – Άλλες 2 καταγγελίες στο παρελθόν

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατούσε στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στο Περιστέρι που ζούσε μέσα στη βρωμιά κα στη δυσωδία, είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα.

«Έχω να τα δω πολύ καιρό. Νόμιζα ότι δεν είναι εδώ, ότι λείπουν. Έτσι ήξερα δηλαδή, ότι έχουν φύγει από δω. Τους είχαν διώξει, είχαν επιλέξει να φύγουν, δεν ξέρω. Τώρα τελευταία έβλεπα τον πατέρα πάλι. Ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ αλλά ήταν ατημέλητος, βρώμικος, μακριά μαλλιά, μούσια, άπλυτος. Το ίδιο και τα παιδιά.

Τα παιδιά έχω να τα δω πάρα πολύ καιρό. Γι’ αυτό νόμιζα ότι είχαν φύγει από δω.

Η συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά δεν ήταν κακοποιητική. Να τα φωνάζουν, να τα μαλώσουν, να τα χτυπήσουν. Ήταν εντάξει θεωρώ η συμπεριφορά τους. Δεν είχαν τσακωμούς.

Η μητέρα το ίδιο πράγμα.

Ποτέ δεν τους είχα δει να ζητιανεύουν», αναφέρει μάρτυρας στο Live News του Mega.

«Μαμά εγώ φταίω, εγώ φταίω» – Τι υποστηρίζει η γιαγιά των παιδιών ότι της είπε η κόρη της

Στο Mega μίλησε και η γιαγιά των παιδιών που ζει στους Λειψούς και η οποία αποκάλυψε ότι της είπε η κόρη της, επιμένοντας ότι κανένα από τα ανήλικα παιδιά δεν έχει υποστεί κακοποίηση.

«Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουν βρει (το σπίτι). Ήξερα που με είχε πάρει τηλέφωνο ο γαμπρός μου ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δύο ημέρες ήταν να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχαν φύγει ακόμα οι νοικάρηδες που τους είχαν πει και ήθελαν να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκαν μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους.

Πού θα πήγαιναν; Να έμεναν στον δρόμο; Ήταν σε κακή κατάσταση το σπίτι αλλά αφού δεν είχαν πού αλλού να πάνε να μείνουν, πού θα ήταν;

Ιδέα δεν έχω γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στου συμπέθερου μου το σπίτι. Έχω χρόνια πολλά από πριν να πεθάνει η γυναίκα του. Δεν ξέρω πώς το διαμορφώσαν και πώς το κάνανε. Απλώς μου είπαν ότι μένουν στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται.

Ναι αλλά και τι να κάνουμε; Είναι εύκολο να ανεβοκατεβαίνουν από τους Λειψούς στην Αθήνα; Και με τι έξοδα;

Αφού (ο πατέρας) είχε θέματα με τη δουλειά του.

Γιατί τα παιδιά ούτε ήταν κακοποιημένα ούτε τίποτα. Αφού δεν σηκώνουν χέρι στα παιδιά τους, ούτε τα μαλώνουν.

Μόνο αυτοί φωνάζουν άμα κάνουν και πειράζονται μεταξύ τους. Δεν τα δέρνουν τα παιδιά. Καθόλου. Και τα ταίζουν και τα ποτίζουν.

Τώρα με είχε πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω από ποιο και μου είπε ότι ήταν στο αστυνομικό τμήμα, ότι τους πήραν αποτυπώματα και ότι περιμένει να τους χωρίσουν. Λέει, να πάει αλλού ο πατέρας αλλού αυτή και δεν ξέρει τίποτα για τα παιδιά της.

Και με πήρε κι έκλαιγε και μου λέει:

«Μαμά, εγώ φταίω, εγώ φταίω, γιατί εγώ φταίω» μου λέει γιατί τα παιδιά μου δεν ήθελα ποτέ να τα μαλώσω και μόνο φώναζα και κάποιοι μου είχαν βάλει καταγγελία».

Οι καταγγελίες που είχαν γίνει

Δεν ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο συγκεκριμένο σπίτι. Στο παρελθόν αυτό είχε γίνει άλλες δύο φορές και είχαν γίνει αναφορές στην εισαγγελία ανηλίκων τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.

Στην πρώτη περίπτωση ήταν στους Λειψούς και όντως είχαν πάει εισαγγελικοί λειτουργοί, είχαν δει το σπίτι και για ένα διάστημα είχαν φύγει τα παιδιά, μετά όμως επέστρεψαν στην οικογένεια.

Είχε καταγγελθεί ότι τα παιδιά παραμελούνται, δεν πηγαίνουν σχολείο και έχουν και παραβατική συμπεριφορά.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Τρίτης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τους δύο γονείς.

Συγκεκριμένα, ύστερα από διερεύνηση καταγγελίας, οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι το ζευγάρι μαζί με τα έξι ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η κατάσταση που αντίκρισαν ήταν τραγική, καθώς η πολύτεκνη οικογένεια διαβιούσε κάτω από άθλιες συνθήκες, με τα παιδιά να είναι παραμελημένα, με ακαθαρσίες.