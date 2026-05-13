Παλαιό Φάληρο: Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα – Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αμφιθέας

Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05), με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από το ύψος της οδού Αιάντος έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στο σημείο βρίσκεται δύναμη της Τροχαίας, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκλήθηκαν από το ατύχημα.