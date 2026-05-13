Κίνα: Φωτογραφίες από την άφιξη Τραμπ στο Πεκίνο – Η θερμή υποδοχή στο κόκκινο χαλί

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Κίνα Πεκίνο
Φωτογραφία: AP
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Παρόλο που το πρόγραμμα της Τετάρτης δεν περιλαμβάνει δημόσιες εκδηλώσεις μετά την άφιξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι αρκετές φορές την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Θερμή υποδοχή με το βλέμμα στη διπλωματία

Η ουσία της συνάντησης θα αναδειχθεί την Πέμπτη, όταν οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερείς συνομιλίες, τις οποίες θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο.

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία του ταξιδιού, τον Τραμπ υποδέχθηκε στη βάση της σκάλας του Air Force One ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ, ο οποίος ορίστηκε από τον Σι Τζινπίνγκ ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας υποδοχής.

Φωτογραφία: AP

Ο Χαν θεωρείται ευρέως ως ο απεσταλμένος του Σι για διπλωματικά γεγονότα, ενώ είχε παρευρεθεί και στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2025.

Φωτογραφία: AP

Η τελετή υποδοχής περιελάμβανε κόκκινο χαλί, στρατιωτικό τιμητικό άγημα, μπάντα και περίπου 300 νέους Κινέζους.

«Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε!» φώναζαν ρυθμικά τα παιδιά στα κινέζικα.

Φωτογραφία: AP

Ο Τραμπ χαιρέτησε τους επισήμους μετά την αποβίβασή του, σταμάτησε για λίγο χαμογελώντας πλατιά καθώς παρατηρούσε το σκηνικό, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη λιμουζίνα του για το ξενοδοχείο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Μαζί του στο αεροπλάνο επέβαιναν ο γιος του, Έρικ Τραμπ, η νύφη του, Λάρα, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι, ανάμεσα στους οποίους και ο επικεφαλής της Space X, Έλον Μασκ.

Φωτογραφία: AP

«Συμβούλιο Εμπορίου»

Η κυβέρνηση Τραμπ ευελπιστεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ίδρυσης ενός «Συμβουλίου Εμπορίου» (Board of Trade) με την Κίνα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Το συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ενός νέου εμπορικού πολέμου, παρόμοιου με αυτόν που ξέσπασε πέρυσι μετά τις αυξήσεις των δασμών από τον Τραμπ — μια κίνηση στην οποία η Κίνα απάντησε μέσω του ελέγχου των σπάνιων γαιών, οδηγώντας τελικά σε μια μονοετή ανακωχή τον περασμένο Οκτώβριο.

Το ακανθώδες ζήτημα της Ταϊβάν

Το καθεστώς της Ταϊβάν αναμένεται να αποτελέσει μείζον θέμα συζήτησης.

Το Πεκίνο είναι δυσαρεστημένο με τα αμερικανικά σχέδια για πώληση όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η κινεζική κυβέρνηση διεκδικεί ως τμήμα της επικράτειάς της.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θα συζητήσει με τον Σι ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη να υλοποιεί.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πακέτο που έχει εγκριθεί ποτέ για την Ταϊβάν.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιδείξει μια αυξανόμενη αμφιθυμία απέναντι στο νησί, μια προσέγγιση που εγείρει ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να είναι ανοιχτός σε μια μείωση της υποστήριξης προς τη δημοκρατική Ταϊβάν.

Την ίδια στιγμή, η Ταϊβάν —ως ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο— έχει καταστεί απαραίτητη για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με τις ΗΠΑ να εισάγουν φέτος περισσότερα αγαθά από την Ταϊβάν παρά από την Κίνα.

Ο Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει προγράμματα της εποχής Μπάιντεν, αλλά και δικές του συμφωνίες, ώστε να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τσιπ σε αμερικανικό έδαφος.

Με πληροφορίες από: Associated Press, CNN

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

«Chios Pass 2026» – «Kythira Pass 2026»: Από αύριο οι αιτήσεις για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Έως την Παρασκευή η υποβολή τους για έκπτωση 4% – Τι θα γίνει για όσους χάσουν την προθεσμία

Η θεωρία της  «Γης – Χιονόμπαλας»: Η περίοδος που ο πλανήτης μας ήταν μια «διελκυστίνδα» μεταξύ πάγων και ηφαιστείων

Η έκρηξη του υπερηφαιστείου Τόμπα και η απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας
περισσότερα
16:28 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντε λα Ρόσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στο κτίριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, καθώς ...
15:59 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε κρίσιμη κατάσταση μία γυναίκα στη Γαλλία – Συναγερμός μετά τον εντοπισμό 22 επαφών στη χώρα

Μια γυναίκα από τη Γαλλία που νοσηλεύεται με χανταϊό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομ...
15:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

NYT: Το Ιράν διατηρεί το 70% των πυραύλων του – Η απόρρητη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που «καίει» τον Τραμπ

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ καλλιεργεί δημόσια την εικόνα ενός ολοκληρωτικού στρατιωτικού θριάμβου ε...
15:23 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Στην Ιταλία για το πρώτο επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έφτασε στην Ιταλία για μια ιδιαίτερα συμβολική διήμερη επίσκεψη, η οποία σημα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media