Κίνα: Φωτογραφίες από την άφιξη Τραμπ στο Πεκίνο – Η θερμή υποδοχή στο κόκκινο χαλί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Παρόλο που το πρόγραμμα της Τετάρτης δεν περιλαμβάνει δημόσιες εκδηλώσεις μετά την άφιξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι αρκετές φορές την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Θερμή υποδοχή με το βλέμμα στη διπλωματία

Η ουσία της συνάντησης θα αναδειχθεί την Πέμπτη, όταν οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερείς συνομιλίες, τις οποίες θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο.

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία του ταξιδιού, τον Τραμπ υποδέχθηκε στη βάση της σκάλας του Air Force One ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ, ο οποίος ορίστηκε από τον Σι Τζινπίνγκ ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας υποδοχής.

Ο Χαν θεωρείται ευρέως ως ο απεσταλμένος του Σι για διπλωματικά γεγονότα, ενώ είχε παρευρεθεί και στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2025.

Η τελετή υποδοχής περιελάμβανε κόκκινο χαλί, στρατιωτικό τιμητικό άγημα, μπάντα και περίπου 300 νέους Κινέζους.

«Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε!» φώναζαν ρυθμικά τα παιδιά στα κινέζικα.

Ο Τραμπ χαιρέτησε τους επισήμους μετά την αποβίβασή του, σταμάτησε για λίγο χαμογελώντας πλατιά καθώς παρατηρούσε το σκηνικό, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη λιμουζίνα του για το ξενοδοχείο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Μαζί του στο αεροπλάνο επέβαιναν ο γιος του, Έρικ Τραμπ, η νύφη του, Λάρα, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι, ανάμεσα στους οποίους και ο επικεφαλής της Space X, Έλον Μασκ.

«Συμβούλιο Εμπορίου»

Η κυβέρνηση Τραμπ ευελπιστεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ίδρυσης ενός «Συμβουλίου Εμπορίου» (Board of Trade) με την Κίνα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Το συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ενός νέου εμπορικού πολέμου, παρόμοιου με αυτόν που ξέσπασε πέρυσι μετά τις αυξήσεις των δασμών από τον Τραμπ — μια κίνηση στην οποία η Κίνα απάντησε μέσω του ελέγχου των σπάνιων γαιών, οδηγώντας τελικά σε μια μονοετή ανακωχή τον περασμένο Οκτώβριο.

Το ακανθώδες ζήτημα της Ταϊβάν

Το καθεστώς της Ταϊβάν αναμένεται να αποτελέσει μείζον θέμα συζήτησης.

Το Πεκίνο είναι δυσαρεστημένο με τα αμερικανικά σχέδια για πώληση όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η κινεζική κυβέρνηση διεκδικεί ως τμήμα της επικράτειάς της.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θα συζητήσει με τον Σι ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη να υλοποιεί.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πακέτο που έχει εγκριθεί ποτέ για την Ταϊβάν.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιδείξει μια αυξανόμενη αμφιθυμία απέναντι στο νησί, μια προσέγγιση που εγείρει ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να είναι ανοιχτός σε μια μείωση της υποστήριξης προς τη δημοκρατική Ταϊβάν.

Την ίδια στιγμή, η Ταϊβάν —ως ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο— έχει καταστεί απαραίτητη για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με τις ΗΠΑ να εισάγουν φέτος περισσότερα αγαθά από την Ταϊβάν παρά από την Κίνα.

Ο Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει προγράμματα της εποχής Μπάιντεν, αλλά και δικές του συμφωνίες, ώστε να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τσιπ σε αμερικανικό έδαφος.

Με πληροφορίες από: Associated Press, CNN