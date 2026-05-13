Νέα σενάρια για το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν – Στο επίκεντρο Ιρανή ηθοποιός

Το viral περιστατικό με τη Μπριζίτ Μακρόν και τον Εμανουέλ Μακρόν επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά από ισχυρισμούς δημοσιογράφου ότι πίσω από την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι βρισκόταν μήνυμα που φέρεται να είχε λάβει ο Γάλλος πρόεδρος από Ιρανή ηθοποιό.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025 κατά την άφιξη του Μακρόν στο Ανόι, στο πλαίσιο εξαήμερης περιοδείας του στη Νοτιοανατολική Ασία για την προώθηση της στρατηγικής «Ινδο-Ειρηνικού».

Το βίντεο που έγινε παγκόσμιο viral

Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε τότε από το Associated Press και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους ανοίγει και ο Μακρόν εμφανίζεται όρθιος στην είσοδο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα χέρια της Μπριζίτ Μακρόν φαίνονται να κινούνται απότομα προς το πρόσωπό του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τον χαστούκισε ή τον έσπρωξε.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε τεράστια συζήτηση τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς.

Ο ισχυρισμός για μήνυμα από Ιρανή ηθοποιό

Ο πολιτικός δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ υποστήριξε ότι η ένταση σχετιζόταν με μήνυμα που φέρεται να βρήκε η Μπριζίτ Μακρόν στο κινητό τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είδε συνομιλία ανάμεσα στον Μακρόν και την Ιρανογαλλίδα ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να έγραφε ότι τη θεωρεί «πολύ όμορφη».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση των ισχυρισμών ούτε από το περιβάλλον του Μακρόν ούτε από τη Φαραχανί.

Ποια είναι η Γκολσιφτέ Φαραχανί

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί, γνωστή και ως Rahavard Farahani, είναι Ιρανή και Γαλλίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα στον κινηματογράφο.

Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως:

Body of Lies,

The Patience Stone,

Paterson,

Girls of the Sun,

Extraction,

και Extraction 2.

Οι ισχυρισμοί άρχισαν να διαδίδονται ευρέως στα social media μετά από ανάρτηση του λογαριασμού AlertesInfos στην πλατφόρμα X.