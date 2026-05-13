Νέα σενάρια για το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν – Στο επίκεντρο Ιρανή ηθοποιός

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: J.P. PARIENTE/SIPA
Φωτογραφία: J.P. PARIENTE/SIPA
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το viral περιστατικό με τη Μπριζίτ Μακρόν και τον Εμανουέλ Μακρόν επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά από ισχυρισμούς δημοσιογράφου ότι πίσω από την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι βρισκόταν μήνυμα που φέρεται να είχε λάβει ο Γάλλος πρόεδρος από Ιρανή ηθοποιό.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025 κατά την άφιξη του Μακρόν στο Ανόι, στο πλαίσιο εξαήμερης περιοδείας του στη Νοτιοανατολική Ασία για την προώθηση της στρατηγικής «Ινδο-Ειρηνικού».

Το βίντεο που έγινε παγκόσμιο viral

Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε τότε από το Associated Press και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους ανοίγει και ο Μακρόν εμφανίζεται όρθιος στην είσοδο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα χέρια της Μπριζίτ Μακρόν φαίνονται να κινούνται απότομα προς το πρόσωπό του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τον χαστούκισε ή τον έσπρωξε.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε τεράστια συζήτηση τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς.

Ο ισχυρισμός για μήνυμα από Ιρανή ηθοποιό

Ο πολιτικός δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ υποστήριξε ότι η ένταση σχετιζόταν με μήνυμα που φέρεται να βρήκε η Μπριζίτ Μακρόν στο κινητό τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είδε συνομιλία ανάμεσα στον Μακρόν και την Ιρανογαλλίδα ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να έγραφε ότι τη θεωρεί «πολύ όμορφη».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση των ισχυρισμών ούτε από το περιβάλλον του Μακρόν ούτε από τη Φαραχανί.

Ποια είναι η Γκολσιφτέ Φαραχανί

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί, γνωστή και ως Rahavard Farahani, είναι Ιρανή και Γαλλίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα στον κινηματογράφο.

Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως:

  • Body of Lies,
  • The Patience Stone,
  • Paterson,
  • Girls of the Sun,
  • Extraction,
  • και Extraction 2.

Οι ισχυρισμοί άρχισαν να διαδίδονται ευρέως στα social media μετά από ανάρτηση του λογαριασμού AlertesInfos στην πλατφόρμα X.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

«Καμπανάκι» από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας: Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ «εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελ...

ΠΟΕΕΤ: Υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε επισιτισμό και βιομηχανίες ζαχαρωδών – Τι έρχεται για τους...

Πώς να κάνετε το Instagram σας μη αναζητήσιμο για προστασία της ιδιωτικότητας

Η θεωρία της  «Γης – Χιονόμπαλας»: Η περίοδος που ο πλανήτης μας ήταν μια «διελκυστίνδα» μεταξύ πάγων και ηφαιστείων
περισσότερα
18:01 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Νικολά Σαρκοζί: 7 χρόνια φυλάκιση, 300.000 ευρώ πρόστιμο και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε στο Εφετείο η Eισαγγελία

Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ...
16:28 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντε λα Ρόσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στο κτίριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, καθώς ...
16:05 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κίνα: Φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξη Τραμπ στο Πεκίνο – Η θερμή υποδοχή στο κόκκινο χαλί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για την πολυαναμενόμενη συνάντηση ...
15:59 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε κρίσιμη κατάσταση μία γυναίκα στη Γαλλία – Συναγερμός μετά τον εντοπισμό 22 επαφών στη χώρα

Μια γυναίκα από τη Γαλλία που νοσηλεύεται με χανταϊό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media