Bloomberg: Το Πακιστάν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο λεγόμενο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Το Πακιστάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας και του Κατάρ στο σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας που έχει ήδη υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναδιαμορφώνει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης και θα μπορούσε μελλοντικά να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας.

«Συμμαχία ομοϊδεατών κρατών»

Ο Ασίφ ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη τη Δευτέρα ότι η ένταξη της Τουρκίας και του Κατάρ θα αποτελούσε «θετική εξέλιξη».

«Αν το Κατάρ και η Τουρκία ενταχθούν επίσης στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία, αυτό θα είναι καλοδεχούμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Πακιστανό υπουργό, η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρύτερης πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ «ομοϊδεατών χωρών» με σκοπό την ενίσχυση της «περιφερειακής σταθερότητας και της συλλογικής ασφάλειας».

Η συμφωνία Ριάντ – Ισλαμαμπάντ

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν στρατηγική αμυντική συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία προβλέπει ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της μίας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο».

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά τον συντονισμό ασφαλείας μετά τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων σε περιφερειακούς στόχους που κλιμάκωσαν τη σύγκρουση.

Τον περασμένο μήνα, πακιστανικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στη Αεροπορική Βάση Βασιλιά Αμπντουλαζίζ για τη στήριξη κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών περιφερειακής ασφάλειας.

Νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

Μια πιθανή διεύρυνση της συμφωνίας με τη συμμετοχή της Τουρκίας και του Κατάρ θα έφερνε κοντά αρκετές ισχυρές μουσουλμανικές χώρες με αυξανόμενο ρόλο στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πιθανή στενότερη συνεργασία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, δύο χωρών των οποίων οι σχέσεις είχαν περάσει περιόδους έντασης στο παρελθόν αλλά έχουν βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε σημαντικό διπλωματικό διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, διευκολύνοντας επαφές μεταξύ των δύο πλευρών ενώ ταυτόχρονα καλεί δημόσια σε διάλογο και αποκλιμάκωση.