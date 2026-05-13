Ρώμη: Τουρίστας βούτηξε στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Η «πλάκα» του κατέληξε σε πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου

Ακόμη ένα περιστατικό τουριστικής ασέβειας σημειώθηκε στο ιστορικό κέντρο της Ρώμη, όταν ένας 30χρονος τουρίστας από τη Νέα Ζηλανδία βούτηξε στη Φοντάνα ντι Τρέβι, μετατρέποντας για λίγα δευτερόλεπτα ένα από τα πιο διάσημα μνημεία του κόσμου σε… αυτοσχέδια πισίνα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αναρτήθηκε στα social media και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Ωστόσο, η «bravata», όπως χαρακτηρίζεται από τα ιταλικά μέσα, κόστισε ακριβά στον τουρίστα, καθώς του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ αλλά και daspo urbano — διοικητικό μέτρο που του απαγορεύει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.

Παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας και μπήκε στο νερό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας ξεπέρασε τα προστατευτικά εμπόδια και αγνόησε τις απαγορεύσεις που ισχύουν γύρω από το μνημείο πριν μπει στο νερό μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο που βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση ακριβώς για την αποτροπή επικίνδυνων ή καταστροφικών συμπεριφορών απέναντι στο μνημείο.

Το βίντεο με τη βουτιά άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, προκαλώντας τόσο ειρωνικά όσο και οργισμένα σχόλια.

Για τις αρχές, πάντως, το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς η Φοντάνα ντι Τρέβι αντιμετωπίζεται ως ιστορικό και καλλιτεχνικό μνημείο και όχι ως σκηνικό για viral περιεχόμενο στα social media.

«Σκληρή γραμμή» απέναντι στην τουριστική ασυδοσία

Το πρόστιμο των 500 ευρώ και η απαγόρευση πρόσβασης επιβεβαιώνουν τη σκληρή στάση των αρχών απέναντι σε φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα εμβληματικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας, αναφέρει το Affaritaliani.

Τα τελευταία χρόνια, η Ρώμη έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με παρόμοια περιστατικά:

τουρίστες που κάνουν μπάνιο σε ιστορικά σιντριβάνια,

βανδαλισμούς και φθορές,

αναρριχήσεις σε μνημεία,

γκράφιτι και προκλητικές ενέργειες με στόχο τη δημοσιότητα στα social media.

Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής ήταν ένας Νεοζηλανδός τουρίστας, ωστόσο το πρόβλημα θεωρείται πολύ ευρύτερο και συνδέεται με τη χρήση ιστορικών μνημείων ως «φόντο» για viral βίντεο χωρίς σεβασμό στην πολιτιστική τους αξία.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι παραμένει στο στόχαστρο

Η Φοντάνα ντι Τρέβι συγκαταλέγεται στα πιο φωτογραφημένα και επισκέψιμα μνημεία του κόσμου, γεγονός που την καθιστά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα ευάλωτη σε ανεύθυνες συμπεριφορές.

Χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν καθημερινά στο σημείο, ωστόσο — σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα — αρκετοί φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στον τουρισμό, το θέαμα και τον βανδαλισμό.

Η βουτιά του 30χρονου διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ήταν όμως αρκετή για να οδηγήσει σε πρόστιμο, απαγόρευση εισόδου και νέο κύμα αντιδράσεων γύρω από τη διαχείριση του μαζικού τουρισμού στις πόλεις τέχνης.