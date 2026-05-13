Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @HichkasOfficial/X
Το Ιράν εκτέλεσε την Τετάρτη τον Εχσάν Αφραστέχ, ο οποίος κατηγορούνταν για κατασκοπεία και συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan News που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία της χώρας.

Ο Αφραστέχ είχε γεννηθεί το 1993 στην Ισφαχάν και διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο στην πολιτική μηχανική.

Σύμφωνα με το Iran Human Rights Monitor, συνελήφθη στις αρχές του 2024 μετά την επιστροφή του από την Τουρκία και κρατήθηκε για μήνες σε απομόνωση σε εγκατάσταση ασφαλείας, όπου υποβλήθηκε σε ανακρίσεις.

Κατηγορίες για συνεργασία με τη Μοσάντ

Το Mizan υποστήριξε ότι ο Αφραστέχ είχε αποκτήσει άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών και εβραϊκών κατά τη διάρκεια της φερόμενης συνεργασίας του με το Ισραήλ.

Οι ιρανικές αρχές τον κατηγόρησαν ότι πωλούσε ευαίσθητες πληροφορίες στο Ισραήλ, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης ότι είχε εκπαιδευτεί από τη Μοσάντ στο Νεπάλ.

Σύμφωνα με το δικαστικό μέσο ενημέρωσης, ο Αφραστέχ εκτελούσε αρχικά οδηγίες ενώ εργαζόταν ως οδηγός διαδικτυακής υπηρεσίας ταξί.

Προειδοποιήσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Αρκετές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν προειδοποιήσει το τελευταίο διάστημα ότι ο Αφραστέχ αντιμετώπιζε άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης.

