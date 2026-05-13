Grammy 2027: Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες, νέα τηλεοπτική στέγη και τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς

Κατερίνα Χαμαλέλη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ο Khris Riddick-Tynes ποζάρει με το βραβείο Καλύτερου R&B Τραγουδιού κατά τη διάρκεια των 66ων Βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες, στις 4 Φεβρουαρίου 2024. REUTERS/David Swanson
Τα 69α Βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, με τη φετινή διοργάνωση να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σημαντικότερο μουσικό θεσμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης Disney Upfront στη Νέα Υόρκη, αποκαλύπτοντας όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης αλλά και σημαντικές αλλαγές στη μετάδοση των βραβείων.

Τα Grammy μεταφέρονται στο ABC μετά από δεκαετίες στο CBS

Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, τα Grammy αλλάζουν τηλεοπτική «στέγη».

Από το 2027 η τελετή θα μεταδίδεται από το ABC, μετά τη δεκαετή συμφωνία που υπέγραψαν το 2024 το δίκτυο και η Recording Academy.

Μέχρι σήμερα, τα βραβεία προβάλλονταν από το CBS, το οποίο μετέδιδε τη διοργάνωση αδιάκοπα από το 1973.

Η μεταφορά αυτή σημαίνει επίσης ότι το ABC θα φιλοξενεί πλέον τρία από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς:

  • τα Grammy,
  • τα Βραβεία Όσκαρ,
  • και το Super Bowl.

Πότε ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τα Grammy 2027 θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από τις 31 Αυγούστου 2025 έως τις 28 Αυγούστου 2026.

Ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ η τελική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουαρίου.

Τα άλμπουμ που θεωρούνται ήδη φαβορί

Ανάμεσα στις κυκλοφορίες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν βρίσκονται:

  • το “Swag II” του Justin Bieber,
  • το “The Life of a Showgirl” της Taylor Swift,
  • το “Lux” της Rosalía,
  • το “The Romantic” του Bruno Mars,
  • και το “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” του Harry Styles.

Επιλέξιμο για συμμετοχή θα είναι επίσης και το τρίτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo με τίτλο “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”.

«Μια νέα εποχή για τα Grammy»

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Recording Academy, Harvey Mason Jr., δήλωσε ότι η νέα συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τον θεσμό.

«Τα Grammy έχουν στόχο να γιορτάζουν τη μουσική που κινεί τον κόσμο και αυτή η στιγμή βασίζεται ακριβώς σε αυτό», ανέφερε.

«Είναι μια συναρπαστική περίοδος για τον οργανισμό μας — ένα νέο σπίτι και ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για τα Grammy Awards. Μόλις ξεκινάμε και τα καλύτερα έρχονται».

