Όσκαρ 2027: Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα τα παρουσιάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Κατερίνα Χαμαλέλη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Φωτογραφία: AP
Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα επιστρέψει ως παρουσιαστής των 99ων Βραβεία Όσκαρ 2027, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά του Χόλιγουντ.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός και παρουσιαστής θα επιστρέψει στη σκηνή των Όσκαρ μετά τη θετική ανταπόκριση που έλαβαν οι δύο προηγούμενες παρουσιάσεις του.

Επιστρέφει και η ίδια δημιουργική ομάδα

Μαζί με τον Ο’Μπράιεν θα επιστρέψουν και οι εκτελεστικοί παραγωγοί Ρατζ Καπούρ και Κέιτι Μάλαν, οι οποίοι είχαν αναλάβει και τις δύο προηγούμενες τελετές.

Οι επικεφαλής της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ και Λινέτ Χάουελ Τέιλορ, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους:

«Πρόκειται για μια απίστευτη ομάδα που έχει δημιουργήσει τόσο συναρπαστικές, διασκεδαστικές και συγκινητικές τελετές τα τελευταία δύο χρόνια».

Παράλληλα δήλωσαν ότι ανυπομονούν να δουν «τον Κόναν να ηγείται ξανά της γιορτής με τη μοναδική του ευφυΐα και το χιούμορ του».

Από τα αστεία για την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι την πτώση της τηλεθέασης

Κατά την εναρκτήρια εμφάνισή του στα φετινά Όσκαρ, ο Ο’Μπράιεν είχε αστειευτεί λέγοντας:

«Είναι τιμή μου που είμαι ο τελευταίος ανθρώπινος παρουσιαστής των Βραβείων Όσκαρ… Του χρόνου θα είναι ένα Waymo με σμόκιν».

Η πρώτη του χρονιά ως παρουσιαστής είχε συγκεντρώσει περίπου 19,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας υψηλό μετά την πανδημία, όταν η Anora κυριάρχησε στα βραβεία.

Ωστόσο, η φετινή τελετή σημείωσε πτώση στην τηλεθέαση, όταν η One Battle After Another κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Παρά τη μείωση των τηλεθεατών, η διαδικτυακή απήχηση της διοργάνωσης αυξήθηκε σημαντικά, με τη δραστηριότητα στα social media να καταγράφει άνοδο άνω του 42%.

Η μετάβαση από την τηλεόραση στο YouTube

Ο πρόεδρος του Disney Television Group, Κρεγκ Έργουιτς, δήλωσε ότι:

«Ο Κόναν έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική ενέργεια γύρω από τα Όσκαρ. Η μοναδική κωμική του φωνή μετατρέπει τη μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ σε μία από τις πιο διασκεδαστικές γιορτές της χρονιάς».

Η 99η τελετή των Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Dolby Theatre στο Λος Άντζελες στις 14 Μαρτίου 2027 μέσω του δικτύου ABC.

Θα είναι η προτελευταία τελετή που θα πραγματοποιηθεί τόσο στο συγκεκριμένο θέατρο όσο και στη συμβατική τηλεοπτική μετάδοση, καθώς από το 2029 τα Όσκαρ θα μεταφερθούν στο YouTube και σε νέα τοποθεσία στο κέντρο του Λος Άντζελες για την 101η απονομή, σύμφωνα με το Reuters.

