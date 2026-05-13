Eurovision 2026: Πώς άλλαξαν οι αποδόσεις στα στοιχήματα μετά τον Ά ημιτελικό – Οι εκπλήξεις, ο Akylas και τα παρασκήνια

Ο Ά ημιτελικός άφησε μια γλυκιά γεύση με την άμεση πρόκριση της ελληνικής συμμετοχής στον τελικό της Eurovision το Σάββατο. «Πάμε να το σκίσουμε» ήταν το μήνυμα που έδωσε ο Akylas μετά την άψογη εμφάνισή του. Η Κύπρος θα δώσει τη δική της μάχη στον Β ημιτελικό της Πέμπτης (14/5).

Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει τις προβλέψεις τους για τον μεγάλο νικητή της Eurovision 2026, με τη Φινλανδία να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Σύμφωνα με τις αποδόσεις, το τραγούδι «Liekkihieti» των Lampenius & Parkkonen συγκεντρώνει πιθανότητες νίκης που αγγίζουν το 37%.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάδα με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», διατηρώντας σημαντικές πιθανότητες διάκρισης και ποσοστό που φτάνει το 14%. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Δανία με το «For vi går hjem» του Søren Topegaard.

Στην πρώτη δεκάδα των αποδόσεων βρίσκονται επίσης η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Σουηδία, δείχνοντας πως ο ανταγωνισμός για τη φετινή διοργάνωση αναμένεται ιδιαίτερα έντονος.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι αποδόσεις αλλάζουν διαρκώς όσο πλησιάζει ο διαγωνισμός, ειδικά τον Α ημιτελικό.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό

Λίγο μετά το τέλος κάθε Ημιτελικού, οι παίκτες που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για να καθοριστεί σε ποιο ημίχρονο του Μεγάλου Τελικού θα συμμετάσχουν.

Κάθε φιναλίστ κληρώθηκε για τη σειρά συμμετοχής στον Μεγάλο Τελικό με τρία πιθανά αποτελέσματα:

Πρώτο ημίχρονο

Δεύτερο ημίχρονο

«Επιλογή του παραγωγού»

Εάν μια χώρα επιλέξει την «Επιλογή του Παραγωγού», ο φετινός παραγωγός της εκπομπής, Österreichischer Rundfunk (ORF), μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει σε ποια σειρά θα την τοποθετήσει στον Μεγάλο Τελικό.

Ποιες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Ελλάδα Φινλανδία Βέλγιο Σουηδία Μολδαβία Ισραήλ Σερβία Κροατία Λιθουανία Πολωνία

Εκτός τελικού έμειναν οι παρακάτω χώρες

Εσθονία

Γεωργία

Μαυροβούνιο

Πορτογαλία

Άγιος Μαρίνος

Όσο η ψηφοφορία βρισκόταν σε εξέλιξη το ακροβατικό συγκρότημα Zurcaroh ανέβηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε με ένα δυναμικό act.

Οι εμφανίσεις του Α’ Ημιτελικού

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Πορτογαλία

Γεωργία

Ιταλία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

«Σταματήστε τη γενοκτονία», φώναζαν στο Wiener Stadthalle, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Ισραήλ βρισκόταν στη σκηνή

Γερμανία

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Akylas – «Ferto»: Οι συντελεστές

Το τραγούδι «Ferto» έχει συνθέσει ο Akylas, μαζί με τους TEO.x3 και papatanice, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Akylas και ο Ορφέας Νόνης. Τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός ως creative director.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akylas πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν ο Χρήστος Μαγκανάς ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης ως set designer, ο Γιώργος Τέλλος ως light designer, ο Φίλιππος Μίσσας στην ενδυματολογική επιμέλεια του Akylas και ο Γιώργος Σεγρεδάκης στην ενδυματολογική επιμέλεια των τεσσάρων χαρακτήρων. Τη φωνητική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Δήμας ως vocal coach, ενώ στην ομάδα συμμετέχουν επίσης ο MITCH T ως image maker και ο Νικήτας Ματζιάρης ως artist PA.