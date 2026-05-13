Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό – «Πάμε το Σάββατο να τα σκίσουμε όλα» – Δείτε βίντεο

Ο Ακύλας προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ, λίγη ώρα μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος, τονίζοντας ότι πίστευε στην πρόκριση, αλλά η στιγμή της ανακοίνωσης είχε διαφορετική… ένταση.

«Μου λένε εδώ να μη φωνάζω. Έχουν δίκιο, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ, αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται. Και πάμε το Σάββατο να τα σκίσουμε όλα!», είπε αρχικά ο Ακύλας στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ.

Η καρδιά χτυπάει; Για να δω. Χτυπάει η καρδιά; «Δεν γίνεται να σταματήσει τώρα να χτυπάει. Για καμία εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Ακύλας αναφέρθηκε και στην εμπειρία που έζησε πάνω στη σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του κοινού τού έδωσε μεγάλη δύναμη. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ατμόσφαιρα της ζωντανής εμφάνισης δεν είχε καμία σχέση με τις πρόβες, όπου ο χώρος ήταν άδειος.

Και την ώρα που ήσουν πάνω στη σκηνή, πες μου πώς ένιωσες, όταν άκουσες κιόλας αυτές τις φωνές από τον κόσμο; «Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση, τι έκανα μόλις; Τι έγινε; Δηλαδή, δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο, πώς πήγα, τι έγινε, αλλά το ένιωσα τόσο ωραία. Ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες, που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός. Υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Παιδιά, ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή».