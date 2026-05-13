Λίβανος: Δύο διασώστες ανάμεσα στους 13 νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα

Οι νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα στο νότιο Λίβανο την Τρίτη 12/5, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και δυο διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, αναφέρουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Ναμπατία. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μέλη της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι διασώστες εκτελούσαν αποστολή μετά από προηγούμενη επίθεση που είχε προκαλέσει έναν θάνατο.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης και Σύρος υπήκοος.

Τέσσερις άμαχοι (μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδί) σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.

Ο Λίβανος καταδικάζει τις «συστηματικές ισραηλινές επιθέσεις» σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερεντίν, κοινοποίησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει αρκετές περιπτώσεις ισραηλινών δυνάμεων να επιτίθενται σε παραϊατρικό προσωπικό και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στον Λίβανο.

Σε ένα περιστατικό, καθώς οι πρώτοι ανταποκριτές προσπαθούσαν να εκκενώσουν έναν τραυματισμένο διασώστη σε ασθενοφόρο, μια έκρηξη φαίνεται να ανατινάζει τα πίσω παράθυρα του οχήματος.

«Η συστηματική στοχοποίηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας και εγκαταστάσεων αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», έγραψε ο Νασερεντίν σε μια ανάρτηση στο X δίπλα στο βίντεο.

«Παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία ενώπιον του κόσμου: Η σιωπή είναι συνενοχή. Προστατέψτε τους θεραπευτές του Λιβάνου», αναφέρει.

تضع وزارة الصحة العامة اللبنانية هذا الفيديو برسم المجتمع الدولي، منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية؛ وثيقةً حيةً تُدين الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف المستشفيات، الأطقم والفرق… pic.twitter.com/NVVH6ZffwZ — Rakan Nassereldine (@RKNassereldine) May 12, 2026

Πηγές: BBC, Aljazeera, ΑΠΕ