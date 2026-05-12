Ζελένσκι: Ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση φυσικού αερίου στη ρωσική περιφέρεια Όρενμπουργκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση της ρωσικής βιομηχανίας φυσικού αερίου στην περιφέρεια Όρενμπουργκ της Ρωσίας, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Σε βραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς εγκατάσταση επλήγη ούτε την έκταση των ζημιών.

Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δώσει επίσημες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Βίντεο με εκρήξεις και ενεργοποίηση αντιαεροπορικής άμυνας

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα ρωσικά και ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν εκρήξεις στην περιοχή και κατάρριψη drone από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όρενμπουργκ, Γεβγκένι Σόλντσεφ, δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν εννέα drones πάνω από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, σχολείο και νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά σε ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Αναφορές για στόχο κοντά σε εργοστάσιο πυραύλων

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Astra μετέδωσε ότι ένα από τα drones καταρρίφθηκε μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο Strela, το οποίο κατασκευάζει πυραύλους cruise και εξαρτήματα για αεροσκάφη Sukhoi και MiG.

Παράλληλα, το ουκρανικό κανάλι Supernova Plus υποστήριξε ότι χτυπήθηκε το Orsknefteorgsintez, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας στα νότια Ουράλια.

Το διυλιστήριο λειτουργεί από το 1935 και έχει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 6,6 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου.

Συναγερμός και στο Τσελιάμπινσκ

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν και στην πόλη Τσελιάμπινσκ.

Σύμφωνα με αναφορές, παρατηρήθηκε καπνός κοντά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ψευδαργύρου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία.

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών υποστήριξε ότι επρόκειτο για φωτιά σε χαρτόνια και ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε χωρίς θύματα.

Μετά το τέλος της τριήμερης εκεχειρίας

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας για την Ημέρα της Νίκης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Η ίδια η Ρωσία επέλεξε να τερματίσει τη μερική σιωπή που διήρκεσε για μερικές ημέρες», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μετά το τέλος της εκεχειρίας ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν τέσσερις αμάχους και τραυμάτισαν άλλους 27 σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Η τριήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 9 έως τις 11 Μαΐου είχε ανακοινωθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και είχε επιβεβαιωθεί και από τις δύο πλευρές.

Κατά τη διάρκειά της δεν καταγράφηκαν μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις, αν και η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε αναφέρει εκτοξεύσεις ρωσικών drones και ενός βαλλιστικού πυραύλου Iskander-M από την κατεχόμενη Κριμαία.