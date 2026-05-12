Τραμπ: «Το Ιράν είναι υπό έλεγχο» – Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον πόλεμο με το Ιράν λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Κίνα, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί φραστικά και σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει «μακρά συνομιλία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να συζητήσει μαζί του το ζήτημα του Ιράν.

«Έχουμε το Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ στη σύγκρουση «λειτουργούν τέλεια».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις σε ενέργεια και λιπάσματα, προειδοποιήσεις για επισιτιστική κρίση και σημαντικές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Επίθεση σε δημοσιογράφο για το κόστος της αίθουσας χορού

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για το κόστος της νέας αίθουσας χορού που έχει ζητήσει να κατασκευαστεί στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έργο βρίσκεται «εντός προϋπολογισμού ή και κάτω από αυτόν», προσθέτοντας ότι «διπλασίασε το μέγεθος της αίθουσας γιατί προφανώς τη χρειαζόμαστε».

Όταν δημοσιογράφος του επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός φέρεται να έχει αυξηθεί από 200 σε 400 εκατομμύρια δολάρια, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε έντονο ύφος:

«Διπλασίασα το μέγεθος, ανόητε άνθρωπε», είπε.

«Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος».