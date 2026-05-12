Τραμπ: «Το Ιράν είναι υπό έλεγχο» – Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον πόλεμο με το Ιράν λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Κίνα, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί φραστικά και σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει «μακρά συνομιλία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να συζητήσει μαζί του το ζήτημα του Ιράν.

«Έχουμε το Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ στη σύγκρουση «λειτουργούν τέλεια».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις σε ενέργεια και λιπάσματα, προειδοποιήσεις για επισιτιστική κρίση και σημαντικές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Επίθεση σε δημοσιογράφο για το κόστος της αίθουσας χορού

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για το κόστος της νέας αίθουσας χορού που έχει ζητήσει να κατασκευαστεί στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έργο βρίσκεται «εντός προϋπολογισμού ή και κάτω από αυτόν», προσθέτοντας ότι «διπλασίασε το μέγεθος της αίθουσας γιατί προφανώς τη χρειαζόμαστε».

Όταν δημοσιογράφος του επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός φέρεται να έχει αυξηθεί από 200 σε 400 εκατομμύρια δολάρια, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε έντονο ύφος:

«Διπλασίασα το μέγεθος, ανόητε άνθρωπε», είπε.

«Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Χανταϊό-Γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

Βουλή: Την Τετάρτη η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου – Διαβεβαιώσεις για βελτιώσεις

ΗΠΑ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Το κρυφό άγχος που βλάπτει τη μνήμη των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη
περισσότερα
20:50 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Μυστήριο με ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε ανοιχτά της Ισπανίας: Το CNN υποστηρίζει ότι ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες για τη Βόρεια Κορέα

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί έρευνα του CNN σχετικά με τη βύθιση του ρωσικού φορτηγού πλοίου Ursa...
20:07 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Βρετανία: Καταρρέει η στήριξη στον Στάρμερ, 4 υπουργοί παραιτήθηκαν – «Δεν είναι ώρα για μάχη διαδοχής» λένε οι υποστηρικτές του

Νέο κύμα πολιτικής κρίσης πλήττει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καθώς τέσσερις υπουργοί...
19:21 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Καταιγίδα» αναρτήσεων στο Truth Social – Επιθέσεις σε Ομπάμα, ΜΜΕ και Ιράν μέσα σε λίγες ώρες

Μπαράζ αναρτήσεων πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μέσα σε λίγες ώρες, ανεβάζο...
18:09 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πολωνία: Εξετάζει την κατασκευή μετρό σε μεγάλες πόλεις που θα λειτουργούν και ως καταφύγια σε περίπτωση πολέμου

Η Πολωνία εξετάζει σχέδια για την κατασκευή δικτύων μετρό σε περίπου δέκα από τις μεγαλύτερες ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media